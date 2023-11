Funcultural informa que prazo de inscrição vai até o próximo dia 20

A Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural (Funcultural), anunciou a prorrogação até o próximo dia 20, do prazo para as inscrições de artistas e produções culturais do município, no processo seletivo para apoio financeiro de seus projetos, através dos editais da Lei Paulo Gustavo.

“Para oferecer mais tempo, abrindo mais espaço para que novos trabalhos possam ser inscritos, decidimos pela prorrogação do prazo de inscrição até o próximo dia 20. Porto Velho é o município pioneiro de Rondônia a iniciar as inscrições e agora estendemos essa possibilidade para absorver mais interessados”, disse o presidente da Fundação Cultural, Godofredo Neto.

Os editais, inclusive, destinam vagas para cotistas e serão disponibilizados mais de R$ 4 milhões aos artistas e produções culturais de Porto Velho, através da Lei Paulo Gustavo.

“Estendemos o prazo de inscrição, mas vamos fazer uma força-tarefa na Funcultural para que o repasse financeiro dos projetos aprovados seja feito dentro do prazo estabelecido no edital, reforçando que está liberado a todos os artistas, tanto de Porto Velho quanto dos distritos, seguindo as orientações do Ministério da Cultura (Minc)”, completou Neto.

De acordo com o presidente, a inscrição pode ser feita na página da Fundação Cultural, no portal da Prefeitura, através de um novo sistema desenvolvido pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI).

EDITAIS

As vagas são divididas em três editais, sendo dois deles para projetos de audiovisual, em que 70% de todo o aporte financeiro é destinado para o setor. Já os outros 30% são para as demais áreas da cultura, em que se encaixam tanto em espaço cultural ou projeto.

Sendo assim, um edital é direcionado para projetos artísticos culturais, que contemplem capacitação, formação e qualificação no setor audiovisual, como a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais. Segundo Godofredo, R$ 281.945,60 são destinados a este setor, financiando projetos que incluem oficinas e cursos.

Já o segundo edital, também na área audiovisual, tem investimento de mais de R$3 milhões para financiar projetos que incluem longas, médias e curtas-metragens, videoclipes, festivais, mostras e espaços de cinema, envolvendo filmes de ficção, documentários e animações.

O terceiro edital é dedicado às demais formas de produção ou manifestações artísticas culturais, como o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias. Confira a lista com os editais completos aqui.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO