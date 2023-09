EDUCAÇÃOProjeto “Mãos que protegem” promove educação ambiental entre crianças das redes municipal e estadual

A ação inclui a visitação a parques administrados pela Sema

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Pedro Tavares Batalha participaram, na última terça-feira (12), de mais uma atividade do projeto “Mãos que Protegem”, uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que tem como objetivo principal a educação ambiental através do estímulo a uma reflexão crítica, respeito e cuidado com o meio ambiente.

Os estudantes do 5º ano visitaram o Parque Dr. José Adelino, popularmente conhecido como Parque Circuito, localizado na avenida Lauro Sodré, sentido aeroporto, e tiveram uma manhã pra lá de especial ao ar livre. O deslocamento aos parques faz parte das metas do projeto, que incluem a apresentação dos espaços gerenciados pela Sema. No local foram realizadas atividades pedagógicas com temas ecossistêmicos, despertando o senso reflexivo e criativo para estímulo de mudanças comportamentais da criança, tornando-os multiplicadores na família e cidadãos mais responsáveis pelo ambiente em que vivem.

Além do Parque Circuito, também compõem o projeto o Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira, conhecido como Parque Ecológico, e o Parque Jardim das Mangueiras (Skate Parque). O transporte dos estudantes fica sob responsabilidade da Sema. A ação conta com a parceria do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca) do Selo Unicef, que realiza ações com temáticas que buscam promover a mitigação dos riscos e impactos das mudanças climáticas sobre as crianças e adolescentes.

