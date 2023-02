Educadores de Trânsito do Detran orientam pais e alunos sobre segurança na volta às aulas

Para conhecer melhor o concurso que certifica a qualidade e a sustentabilidade do café em Rondônia, conhecido como Concafé, engenheiros da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – Sepa, de Rio Branco (AC) estiveram na Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri em busca de detalhes do projeto criado pelo Governo de Rondônia, que identifica, premia e promove os cafés robusta de qualidade e produzidos com sustentabilidade e alavanca a cafeicultura no Estado.

Toda essa mudança tem chamado a atenção do Governo do Acre, pela qualidade que estão sendo colhidos e comercializados os grãos em todo o País. O Concafé já se tornou o maior concurso de qualidade de café robusta do Brasil. O evento é responsável por incentivar o produtor a investir na sua lavoura e garantir avanço na qualidade do produto.

Segundo o engenheiro agrônomo do Acre, Rômulo Eugênio, a troca de experiência desde a implantação do concurso, possibilitará com que o mesmo seja realizado no Estado vizinho, e assim garanta bons grãos no futuro próximo. “Nos ficamos mais do que satisfeitos, com o que nos foi apresentado; as oportunidades, o passo a passo, as dificuldades e o nível que se encontra hoje, a equipe da Seagri mostrou exatamente o caminho que vamos trilhar, sabemos que o Estado de Rondônia tem um desenvolvimento forte na cafeicultura e se tornou referência, na região Norte e no contexto nacional, essa visita para nós foi muito proveitosa”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que, os investimentos feitos na produção cafeeira nos últimos anos têm elevado Rondônia ao patamar dos grandes produtores de café do País. “Como é gratificante ver que agricultores familiares, jovens, mulheres e indígenas estão tornando suas propriedades em modelo de referência para outros estados”.

PRODUÇÃO EM ALTA

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, destacou ainda, o aumento da produção com uma maior demanda de produtores rurais interessados em investir na cafeicultura. “O Concafé é um concurso importante que objetiva o incentivo à melhoria da produção de cafés no Estado, e essa troca de ideias com o governo do Acre garantirá o aumento da qualidade dos grãos da região Norte”.

Para o secretário adjunto da Seagri, Janderson Dalazen, um dos idealizadores do concurso, o Concafé: “Consolida Rondônia no cenário nacional e internacional, como um expoente na produção de café robusta de alta qualidade”.

