Educadores de Trânsito do Detran Rondônia orientam foliões sobre segurança no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet está realizando desde o dia 15, ações educativas para orientar e sensibilizar a população sobre segurança no trânsito, em Porto Velho, especialmente durante o período de Carnaval. As atividades educativas ocorridas nos dias 15 e 16 atingiram um público de 2.522 pessoas.

Para alcançar o maior número de pessoas, a Dtet intensificou as ações de blitz, pit stop e “Motorista Camarada”, como explica o diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida, “é importante lembrar que a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para a Autarquia, conforme estipulado pelo artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”, informou Paulo Higo.

O diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima lembra que, as ações educativas são essenciais, pois atuam como forma de prevenção dos sinistros, promovendo segurança e resguardando vidas. “Não beber e dirigir, revisar o veículo periodicamente, não ultrapassar em lugares proibidos, não utilizar o telefone celular ao dirigir e respeitar os limites de velocidade, são algumas das infrações mais cometidas”, pontuou.

Coordenadora de uma das ações realizada na noite desta quinta-feira, 16, Jaqueline Lima Soares destacou que as abordagens aos motoristas incentivam atitudes seguras. “Para aqueles que estão ingerindo bebida alcoólica; pede-se que escolha entre os amigos, um que não esteja bebendo para ser o motorista camarada, e assim conduzir o veículo com segurança”, afirmou.

ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS

Ter empatia e o respeito no trânsito;

Uso dos dispositivos de segurança, como cinto de segurança para os ocupantes de carros, e uso do capacete bem afivelado a motociclistas;

Não misturar bebida alcoólica e direção veicular, e

Praticar a direção defensiva.

As ações educativas da Dtet fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

Fonte: Governo RO