Educadores destacam apoio de Cirone Deiró à educação

Várias escolas do município de Vilhena foram contempladas com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), por meio de emendas parlamentares. Ele também destinou recursos para associações rurais e esportivas, como também para projetos sociais. No último final de semana, Cirone esteve no município, visitando as instituições beneficiadas.

Os representantes das instituições contempladas agradeceram o trabalho realizado pelo deputado. “Educação, aliada a tecnologia, é necessidade básica nos dias de hoje. Sua iniciativa, deputado Cirone, é exemplo a ser seguido e nos dá a certeza de que podemos acreditar em educação e políticas públicas de qualidade”, disse a professora Patrícia Valéria, diretora da Escola Municipal Felipe Rocha, contemplada com R$ 100 mil para a instalação de um laboratório de informática.

Entre as instituições beneficiadas no município, com emendas de Cirone, está também a Escola Municipal Vilma Vieira, que recebeu R$ 330 mil para a troca do telhado, janelas e pintura interna e externa, a Escola Municipal Ensina-me a viver, contemplada com R$ 250 mil para a construção da fachada do prédio e a Escola Municipal Martin Lutero, com R$ 100 mil para a execução de um projeto de melhoria na biblioteca. A Prefeitura também recebeu R$ 35 mil para aquisição de filtros escolares.

Outra instituição beneficiada com recursos assegurados por Cirone, foi a Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão, que recebeu R$ 69.987,96, para investir no projeto “Forma-se um campeão”. A entidade, que oferece aulas de karatê para crianças e adolescentes, já beneficiou cerca de 500 alunos, ao longo de nove anos de existência.

A Associação Recreativa Desportiva Cultural Rondônia Esporte também recebeu R$ 35.933,00, para a realização de torneio de futebol e a Associação Vilhenense Agropecuária Aviagro R$ 50 mil, para a realização da Feira Rural Sul.

Cirone Deiró também destinou R$ 300 mil para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Rica (Asproter), para aquisição de um trator e R$ 55.900,00 para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Cem (Asprolcem), para aquisição de um distribuidor de calcário.

Segundo Cirone Deiró, o avanço na distribuição de recursos para as mais diversas áreas, vem se tornando realidade, em virtude da parceria mantida com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). O deputado também se referiu a história de sua família, que faz parte do grupo de pioneiros que ajudou a construir o município de Vilhena. “Quero ampliar o trabalho que venho desenvolvendo em parceria com o prefeito Flori Cordeiro, para continuarmos avançando no desenvolvimento desta região”, afirmou.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO