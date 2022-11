Educadores do Detran sensibilizam sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, em Porto Velho

Agentes de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia estiveram na manhã desta quinta-feira, 17, na Coordenadoria Metropolitana de Trânsito – Cometran, em Porto Velho, para orientar as pessoas sobre a importância do Dia Mundial em Memórias das Vítimas de Trânsito. Os Postos Avançados da zona Leste e zona Sul, também receberam a ação educativa.

“Realizamos um trabalho de conscientização, apresentando às pessoas as consequências de um sinistro de trânsito, destacando sobre a responsabilidade de cada um como agente que promove paz no trânsito, para que possam ter atitudes que propiciem a segurança viária, e assim evitar novos sinistros”, explicou o gestor da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito, Ruymar Pereira de Lima, sobre a importância da atividade educativa executada pelo Detran junto à população.

O estudante de medicina, que atua na Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica, Bryan da Silva Moreira, participou junto à equipe do Detran da ação de sensibilização, e contou que conversar com as pessoas que buscam a Autarquia é uma estratégia essencial para manutenção de um trânsito seguro para todos.



“As pessoas vêm aqui para resolver problemas relacionados à documentação, e são estas pessoas que circulam com seus veículos automotores nas vias públicas; não podemos perder a oportunidade de abordá-las e falar sobre a importância de praticarem com responsabilidade seu direito de ir e vir, obedecendo às regras de circulação”, enfatizou o estudante.

Os educadores de trânsito destacaram na mensagem que a atenção é essencial para o motorista ao conduzir seu veículo. “Usar o celular, se maquiar, comer, conversar com passageiros no carona ou banco de trás, são algumas atitudes que aumentam as chances de provocar o sinistro de trânsito. Promover a paz no trânsito é possível, basta dirigir com responsabilidade e atenção. Juntos salvamos vidas”, lembrou Ruymar Pereira de Lima.

As ações educativas alusivas ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito são promovidas pelas unidades do Detran em todo Estado. Em Porto Velho, blitz, pit stop e palestras estão programadas até o domingo, 20.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi criado em 1993 pela RoadPeace, uma organização social do Reino Unido, como uma forma de lembrar das vítimas de sinistros no trânsito, com apoio inicial da Federação Europeia e de várias outras organizações parceiras, que passaram a realizar inúmeras ações de mobilização em todo o mundo nesta data.

Fonte: Governo RO