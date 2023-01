EFA Itapirema recebe recursos de emenda parlamentar do deputado Adelino Follador

Foi disponibilizado no último dia 28/12 o valor de R$ 106.350,00 (Cento e seis mil e trezentos e cinquenta reais) para a Escola Família Agrícola (EFA Itapirema), localizada na Linha 04, Km 09, em Ji-Paraná, através de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Adelino Follador (União Brasil), atendendo à solicitação da vereadora Drª Rosana Veterinária (União Brasil), para a aquisição de computadores e equipamentos para a instalação da Estação Digital.

A Escola Família Agrícola Itapirema atende a 180 alunos, é uma associação de famílias, pessoas e instituições que se unem para promover o desenvolvimento do campo sustentável por meio da formação dos jovens e suas famílias, atua com Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrada ao Ensino Médio, sendo a Habilitação em Técnico em Agropecuária.

A diretora, Maria de Fátima, agradeceu ao deputado Adelino, falando da importância deste investimento para dar novas diretrizes na educação de seus alunos, oferecendo melhores condições do uso da tecnologia na aprendizagem, a escola que é exemplo e oferece uma grande estrutura em aulas práticas.

Adelino reforçou seu compromisso com a Educação e as instituições que prestam trabalho direto com a sociedade, que segundo ele, muitas vezes são esquecidas pelo poder público, porém, são grandes aliadas na prestação de serviços públicos, daí a importância da destinação destes recursos, pois é através das emendas que o parlamentar consegue fazer com que o Estado atenda a estas instituições de forma mais ágil.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Arquivo