Efeitos e impactos do veto legislativo serão tratados no Encontro do Fórum Permanente das CCJR

O deputado estadual Francisco do PT (PT-RN) é mais um palestrante que confirmou presença no 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). O parlamentar abordará na quarta-feira (20), às 16h, o tema “Efeitos e impactos do veto legislativo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Natural de Palheiras (RN), Francisco Assis de Medeiros, mais conhecido como Francisco do PT, tem 54 anos e ocupa a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (Alrn).

“Esta será uma oportunidade de dialogar sobre os efeitos e impactos do veto legislativo além de ser a chance de reunir as Comissões de Constituição, Justiça e Redação das Assembleias Legislativas do nosso país para garantir maior qualidade técnica e transparência so projetos apreciados em cada parlamento”, ressaltou Francisco do PT.

O evento busca criar um ambiente de debate, interação, conhecimento e aperfeiçoamento, projetando um movimento contínuo para o fortalecimento das ações desempenhadas pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação em âmbito nacional.

O encontro ainda contará com uma programação que envolverá, palestras, painéis de debate e aula magna, reunindo toda as autoridades locais, em especial o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Procuradoria Geral do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas pelo site do evento.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO