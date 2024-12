Eficiência e aumento da produtividade do agronegócio são fortalecidos com ações de defesa sanitária agrosilvopastoril

Com importante contribuições para maior eficiência do agronegócio e aumento da produtividade no estado, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) encerra o ano com retrospecto positivo no que se refere à defesa agropecuária. Destaque para a campanha de Declaração de Rebanhos que, realizada nos meses de maio a novembro, representa uma importante etapa dentro das responsabilidades assumidas pela pecuária rondoniense para a manutenção de status sanitários, como o de livre de Febre Aftosa sem vacinação e o de livre de Peste Suína Clássica.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações evidenciam o potencial do estado, que detém um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, sendo o maior dentro das áreas reconhecidas internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação, com mais de 18 milhões de cabeças no pasto.

Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, a tecnologia tem-se mostrado uma importante aliada do produtor rural no cumprimento de seus deveres junto ao serviço veterinário oficial. “O sistema eletrônico da Idaron concentra quase todos os serviços relacionados a defesa agropecuária. Poucos são os motivos que levam o pecuarista ou o agricultor a ter que recorrer presencialmente a uma unidade da Agência. Nosso serviço online está se aprimorando, ainda mais, para possibilitar as funções de auxílio e informações”, destacou.

POLÍTICAS SANITÁRIAS

Outro marco que evidencia a importância do trabalho desenvolvido pela Idaron, foi a vinda de missões internacionais para Rondônia, a fim de atestar a qualidade dos rebanhos e conhecer de perto as políticas de biosseguridade, mantidas pelo governo do estado e produtores nas propriedades rurais.

As visitas tiveram início em 2023, quando estiveram em terras rondonienses, as missões da República Dominicana, do México e das Filipinas, e, neste ano, foi a vez do Chile, que verificou as condições de criação de bovinos e suínos, e as políticas sanitárias voltadas à prevenção e controle de doenças potencialmente danosas à saúde dos animais e para a economia, fator que, em conversas futuras, pode resultar na ampliação de mercado para a carne oriunda de Rondônia. Os chilenos conheceram a estrutura do serviço veterinário oficial rondoniense (Mapa e Idaron), visitaram frigoríficos que são habilitados à exportação de carne, e propriedades em que há criação de bovinos e suínos.

INSPEÇÃO

Neste ano, o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) esteve, também, em destaque. O mais importante é a autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para ampliação do escopo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), o que permite a integração de indústrias e agroindústrias de leite, ovos e pescados ao SISBI-POA. Antes, apenas indústrias e agroindústrias atuantes no setor de abate e beneficiamento de carnes podiam solicitar integração a esse sistema.

EPIDEMIOLOGIA

Ainda em 2024, em todo o estado, a Idaron realizou inquérito epidemiológico para avaliar a prevalência da Brucelose e da Tuberculose bovina em Rondônia. Os estudos foram realizados em 925 propriedades, com o objetivo de avaliar os níveis das duas doenças em território rondoniense. Aproximadamente 10 mil animais foram amostrados para brucelose e 20 mil testados para tuberculose.

RECONHECIMENTO

Por fim, as inovações e correta aplicação das normativas e programas que regulam a agropecuária, em âmbito nacional e internacional, alçaram Rondônia ao status de ‘unidade federativa modelo’, tornando o estado referência para todas as regiões que buscam implantar medidas bem sucedidas de prevenção e controle de doenças e pragas. Esse foi o motivo que, em 2024, estiveram em Rondônia técnicos de outras agências de defesa agropecuária, a exemplo de Roraima e do Pará. Um intercâmbio de conhecimentos para troca de experiências nas áreas de defesa sanitária, inspeção animal e vegetal, e educação sanitária.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

A Agência Idaron mantém-se vigilante também às situações relacionadas à defesa fitossanitária, cumprindo todas as determinações e orientações do Mapa para promover a conformidade na produção agrícola. O resultado é a conquista de prêmios nacionais e internacionais, e o reconhecimento da qualidade dos produtos agrícolas advindos das lavouras rondonienses. Uma das ações, é em relação a Monilíase do Cacaueiro, doença considerada grave que já foi registrada no Acre e Sul do Amazonas, mas que tem sido mantida fora das fronteiras de Rondônia, graças ao trabalho realizado pelo governo do estado nas regiões limítrofes e em regiões em que há grande concentração de lavouras de cacau e cupuaçu.

DEFESA FITOSSANITÁRIA

Outra pauta importante desenvolvida ao longo do ano, é a utilização de agrotóxicos, um tema que tem sido tratado com seriedade, para cumprimento da legislação e garantia da segurança no uso desses produtos. Periodicamente a Gerência de Defesa Vegetal da Idaron tem se reunido com representantes de toda a cadeia produtiva, para orientar sobre o processo da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos, para tratar da legislação vigente que regula a utilização dos defensivos agrícolas, a fim de contribuir para uma agropecuária sustentável e segura no estado de Rondônia.

Ao longo de 2024, a atuação da Idaron contribuiu, ainda, para a sanidade dos frutos e amêndoas que foram destaques na 4ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau). Além da prevenção à monilíase, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril atuou também na auditoria das propriedades produtoras, e realizou educação sanitária durante o evento.

Fonte: Governo RO