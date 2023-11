Egito permite pouso da FAB para resgatar brasileiros que estão em Gaza

Gigi Ibrahim/Wikimedia Commons – 19.11.2012 Passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito





O governo do Egito permitiu que a FAB (Força Aérea Brasileira) pouse em Al Arish, cidade egípcia que fica cerca de 53 km da Faixa de Gaza. O governo brasileiro pretende buscar os brasileiros que esperam autorização para sair da zona de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Os estrangeiros civis que buscam sair de Gaza por causa do conflito estão vivendo ao sul da Faixa, próximo da fronteira de Rafah, que é a única saída.

Porém, nem todos têm permissão para sair de Gaza. Uma lista é feita pelas autoridades do local para determinar quem pode deixar a Faixa e qual a data da liberação. Por enquanto, os 34 brasileiros ainda não receberam permissão.

Com a autorização do Egito para a FAB pousar em Al Arish, o governo Lula acredita que os brasileiros poderão sair de Gaza em breve. A expectativa é que os 34 deixem o local no fim de semana.





O presidente da República autorizou o uso do avião brasileiro para resgatar civis que estão no conflito. A aeronave, um VC-2, modelo Embraer 190, está na cidade do Cairo, capital do Egito.

Ficou decidido que grupos da Embaixada do Brasil no Egito irão nesta quinta até a fronteira de Rafah para se encontrarem com os brasileiros.

