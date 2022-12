‘Ele está muito doente’, diz Papa ao pedir orações para Bento XVI

Reprodução/Vatican Media – 28.12.2022 Papa Francisco e Bento XVI

Nesta quarta-feira (28), em meio às saudações aos fiéis no final de sua audiência geral, no Vaticano, o papa Francisco fez um apelo aos presentes pedindo orações ao papa emérito Bento XVI afirmando que “ele está muito doente”.

“Uma oração especial pelo Papa emérito Bento XVI, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”.

Sem dar mais detalhes, as poucas palavras de Francisco sugerem o delicado estado de saúde de Bento XVI, que completou 95 anos em 16 de abril.

O atual pontífice visitou o antecessor logo após o discurso, segundo o Vaticano.

Joseph Ratzinger (Bento XVI) foi o primeiro papa a renunciar ao cargo em 600 anos, em 2013. Desde então, ele vive no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano.

