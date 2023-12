Enzo Souza* Electrolux e outras 19 marcas vão patrocinar o BBB24

Entre as novidades do BBB24, Boninho anuncia abertura com Alok, quartos extras e pré-requisitos inusitados.

Com o fim do ano se aproximando, as expectativas para o BBB24 aumentam a cada dia que passa. Nesta próxima edição do reality show, com estreia marcada para 8 de janeiro, a casa mais vigiada do Brasil contará com a participação de 20 marcas.

Entre elas, a fabricante de eletrodomésticos Electrolux estará no programa para mostrar aos brothers e ao público as inovações na tecnologia e no design que a marca oferece.

Além da Electrolux, a Globo revelou os outros patrocinadores que estarão presente nas ativações e atividades na casa.

A lista inclui: Ademicon, Amstel, Chevrolet , CIF, Delícia, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, iFood , Kwai, Latam, McDonald’s , Mercado Livre , Nestlé , Oi, Pantene, Rexona , Seara e Stone.

Assim como no ano anterior, a qual os planos de patrocínio iam de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões, a Globo partiu as cotas de patrocínio em diferentes categorias, como a Big, com valor de R$ 114,4 milhões cada, Camarote, de R$ 87,4 milhões e, por fim, Brother, com R$ 20,6 milhões.

Novidades do BBB na CCXP23

Neste último domingo (3), o diretor do Big Brother Brasil, J. B. Oliveira, conhecido como Boninho, compartilhou no evento de cultura pop CCXP algumas novidades que estão por vir no programa.

Durante a tarde, o diretor do reality show revelou, no palco Omelete by Banco do Brasil, que o BBB24 não terá médicos e outros profissionais de alto escalão, mas um elenco mais popular. A fim de enfatizar sua fala, Boninho comentou que um dos fatores cruciais para definir a entrada de um participante no elenco é se ele tiver o nome no Serasa (sistema de banco de dados sobre dívidas com instituições financeiras).

Já durante o painel do Globoplay, apresentado por Sabrina Sato e Paulo Vieira, Boninho revelou a adição de um novo quarto no programa, totalizando quatro quartos, incluindo o do líder. Outro anúncio importante foi sobre a nova abertura do programa, que será feita por Alok e Paulo Ricardo. Embora a música, que se consagrou como o hino do BBB, continuará sendo a mesma, a nova versão contará com uma batida feita pelo DJ.

Especificamente sobre o Globoplay, o diretor anunciou que o streaming contará com um canal exclusivo para acompanhar o líder em todos os momentos . Essa novidade conta com detalhes interessantes que ele abordou:

“Vai ter uma câmera que vai seguir o líder o tempo todo. Um canal no Globoplay, assim como os que já existem com câmeras em cada cômodo da casa só pra seguir o líder. Uma inteligência artificial vai seguir”, contou o diretor.

Além da nova câmera com IA, o programa será discutido em um videocast diário, de segunda a domingo, das 19h às 21h. O novo programa entrará para substituir o quadro que conquistou o coração do público, o CAT BBB, apresentado pela atriz e humorista Dani Calabresa, que não retornará para o programa por questões de agenda.

A emissora confirmou que o quadro trará alguns talentos humorísticos, porém os nomes dos novos apresentadores ainda não foram divulgados.



Ano de mudanças

Achou que era muito? Calma que tem mais. A nova edição do longevo programa da rede Globo terá uma nova categoria de participantes. Além dos clássicos “Pipoca” e “Camarote”, o Big Brother Brasil terá um grupo chamado “Puxadinho”, mas não foram divulgadas informações sobre a novidade.

Outra mudança está no sistema de votação da casa, o qual o público não terá que votar em quem deseja eliminar, mas em quem quer que permaneça na casa.

O BBB24 promete trazer transformações significativas para a casa mais vigiada do país. Após essas pequenas prévias do que está por vir, resta ao público aguardar as atualizações sobre os nomes dos futuros brothers que o Brasil poderá acompanhar a partir do dia 8 de janeiro.

