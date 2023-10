Eleição na Venezuela tem apoio do Brasil e EUA pode encerrar sanções

Reprodução Lula ao lado de Maduro





Nesta terça-feira (17), representantes do governo venezuelano e da oposição devem anunciar um acordo que estabelecerá as bases para as eleições presidenciais de 2024. As negociações foram conduzidas sob a mediação da Noruega em Barbados e têm como objetivo fundamental a criação de um ambiente eleitoral transparente e democrático no país sul-americano.

O anúncio desse acordo marca um momento importante para a Venezuela, que tem enfrentado anos de instabilidade política e tensões. Os principais pontos do acordo incluem a presença de observadores internacionais, com destaque para a União Europeia, que desempenharão um papel crucial na garantia da integridade do processo eleitoral.

Além disso, o acordo visa assegurar total liberdade de imprensa, reconhecendo a importância dos meios de comunicação independentes no exercício da democracia. Outro ponto fundamental do acordo é o compromisso de permitir que todos os candidatos possam participar das eleições sem obstáculos, contribuindo para a representatividade democrática.

Outro aspecto relevante do acordo é o levantamento das sanções dos Estados Unidos que afetam o setor petrolífero venezuelano. Isso pode representar um alívio econômico importante para o país, que tem enfrentado uma crise econômica de longa data.

O papel desempenhado pelo ex-ministro brasileiro Celso Amorim foi fundamental nas negociações, auxiliando na mediação e facilitação do diálogo entre as partes. Amorim esteve ativamente envolvido nas negociações em Caracas, Bogotá e em encontros com representantes dos Estados Unidos e da Noruega.

“Vemos como um passo muito importante o estabelecimento de um roteiro daqui até as eleições. Isso deve implicar em garantir observadores internacionais durante o processo eleitoral, liberdade de imprensa, entre outras medidas”, explicou Amorim ao Portal G1.

“E, por outro lado — isso não deve estar no acordo de hoje, mas tem sido tratado pelos Estados Unidos — o levantamento de sanções também é fundamental para a paz social na Venezuela e para toda a região. Vemos, portanto, todo esse processo, que acompanhamos – e para o qual as atitudes do Presidente Lula certamente contribuíram de forma muito positiva”, acrescentou.





A conversa entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente venezuelano Nicolás Maduro também contribuiu para o processo de negociação. Ambos líderes demonstraram otimismo em relação ao acordo.

Fonte: Nacional