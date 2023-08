ELEIÇÕES Divulgado o resultado da prova de conhecimento dos candidatos a conselheiros tutelares de Porto Velho

Sorteio de casas populares no Teatro Banzeiros e realização do Sábado Animado na zona Leste motivam o fechamento

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) vai fazer a interdição de ruas e avenidas, em razão de dois eventos públicos. O primeiro será o sorteio dos endereços dos 269 imóveis que serão entregues pela prefeitura de Porto Velho, que ocorrerá no Teatro Banzeiros. A segunda interdição será na avenida José Amador dos Reis, que irá sediar o Sábado Animado, evento com o objetivo de fomentar o comércio na zona Leste da capital.

Em razão do sorteio de unidades habitacionais populares, que será realizado às 9h desse sábado (12), no Teatro Banzeiros, a Semtran vai realizar a interdição em dois pontos nas imediações, na área central da cidade, já a partir das 14h desta sexta-feira (11).

No primeiro, será interditada a rua José do Patrocínio, entre as ruas Rogério Weber e Euclides da Cunha. No segundo ponto, será fechado o trecho da Renato Péres Medeiros, entre as ruas Rogério Weber e Euclides da Cunha. A José do Patrocínio será fechada para sediar o projeto Rua de Lazer, que transformará a via num verdadeiro espaço de recreação e brincadeiras para as crianças, enquanto os pais participam do sorteio dos imóveis.

SÁBADO ANIMADO

Evento organizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fecomércio, Sesc, Sebrae, Associação Beradeiro, Tempo Moderno Educação, Instituto Mix e Brasil Digital, o Sábado Animado vai movimentar o comércio na zona Leste.

A avenida José Amador dos Reis será interditada para o tráfego de veículos, no trecho entre a Rio de Janeiro até a Plácido de Castro. Além da interdição da via das 8h às 17h deste sábado (12), os agentes municipais de trânsito atuarão para organizar e manter o trânsito seguro para pedestres e motoristas no local ao longo do dia.

