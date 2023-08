ELEIÇÕES – Lotus publica II informativo sobre recurso do 3ºProcesso de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho

Trabalho de gestão socioambiental será aplicado nas duas pastas

Em solenidade na manhã desta sexta-feira (25), foi lançado o programa A3P, a Agenda Ambiental na Administração Pública, que passa a ser implantado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), da Prefeitura de Porto Velho. O objetivo é implantar práticas de sustentabilidade, que geram mais eficiência e economicidade no serviço público.

“Na gestão do prefeito Hildon Chaves, o meio ambiente sempre foi uma prioridade, com transversalidade com as demais secretarias. Temos um desafio enorme de cuidar da sustentabilidade, mas devemos fazer o nosso dever de casa. Não apenas cobrar que a sociedade o faça, temos que dar o exemplo com ações que promovam responsabilidade socioambiental”, declarou o secretário da Sema, Robson Damasceno.

A secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, disse que “o turismo tem uma ligação muito forte com o meio ambiente e com a preservação. Temos a sorte de estarmos no mesmo prédio com a Sema. Esse projeto A3P, creio eu que será um case de sucesso e vai servir de espelho para as outras secretarias do município, para as escolas e para a comunidade”.

Damasceno informou que “o A3P é um programa de responsabilidade socioambiental, que abrange até a governança. É um conjunto de medidas que promove o uso racional dos recursos, incorpora critérios da gestão socioambiental, minimizar os impactos e outras ações. A prefeitura já eliminou quase 80% do uso de papel, desde 2017”.

A solenidade ocorreu no auditório da Semdestur. Uma medida simples, que começa a ser implantada de imediato é o uso de canecas para café e garrafas para água, eliminando o uso de copos descartáveis. Também vai ser feita a separação de resíduos, com a implantação de ecopontos.

Uma comissão gestora, formada por servidores da Sema e da Semdestur, foi criada com o objetivo de identificar as ações de sustentabilidade que podem ser aplicadas, gerando com isso mais eficiência e economicidade. A ideia é ainda juntar práticas já feitas e torná-las rotina no ambiente de trabalho.

PROGRAMA A3P

A A3P está estruturada em seis eixos: uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, compras públicas sustentáveis e construções sustentáveis.

A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente, criado em 1999, com o objetivo de estimular os órgãos públicos a implementarem práticas de sustentabilidade, sendo uma agenda voluntária.

PARCEIROS

A solenidade contou com a presença de parceiros, como a servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia, Maiara Ribeiro de Moraes, o defensor público Eduardo Guimarães Borges, a coordenadora da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico – 1ª Região, Rosemeri Tramontini de Santana, a presidente da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), Dayse Mara Caetano Passos Borges, representante do Sebrae/RO e demais parceiros.

