Eleições nos EUA: Veja os candidatos e o calendário no pleito de 2024

Divulgação/Casa Branca Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos

Em 2024, os Estados Unidos voltarão seus olhos para a cadeira mais cobiçada da política mundial: a Casa Branca. As eleições, marcadas para o dia 5 de novembro, devem acirrar ainda mais a disputa entre Democratas e Republicanos e repetir o protagonismo de Joe Biden e Donald Trump na disputa pelo poder.

Biden está praticamente garantido no pleito pelo lado dos Democratas, enquanto Trump deve enfrentar alguns concorrentes e percalços com a Justiça americana para conseguir se eleger. Favorito no pleito, o empresário enfrenta quatro processos criminais e deve encarar Ron DeSantis, governador da Flórida, na disputa pela indicação da legenda.

As primárias e caucus começam já no próximo dia 15, com os Republicanos votando em quem será o candidato do partido no estado de Iowa. Já os Democratas devem iniciar suas primárias na Carolina do Sul em fevereiro.

No decorrer do ano, os partidos deverão realizar prévias e debates nos 50 estados norte-americanos, além de palanques nos principais polos eleitorais. Trump deve investir na Georgia, estado em que perdeu em 2020, mas tem forte adesão para a campanha deste ano. Já Biden deve focar no Texas e Ohio, estados em que perdeu na campanha passada.

Quem são os candidatos

Democratas

Joe Biden – Atual presidente dos Estados Unidos, Biden vai para a sua tentativa de reeleição. Enfrenta uma forte queda em sua popularidade, abrindo caminho para a possível volta de Trump à Casa Branca. Na pesquisa feita pela Reuters/Ipsos, em dezembro, 40% dos norte-americanos aprovavam o governo do vice de Barack Obama. Entretanto, a ala mais progressista da legenda mantém o apoio ao chefe da Casa Branca. Se eleito, Biden renovará o marco de ser a pessoa mais velha a ocupar a cadeira de presidente nos EUA.

Marianne Williamson – Escritora de livros de autoajuda e palestrante, Marianne irá se candatar à presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. Em 2020, ela tentou se candidatar, mas desistiu após críticas da imprensa norte-americana e passou a apoiar Bernie Sanders. Antes, ela havia se candidato à Câmara dos Representantes, mas foi derrotada.

Dean Phillips – Deputado do Minnesota, o empresário está no seu terceiro mandato na Câmara dos Representantes. Foi CEO da empresa de bebidas alcoólicas Phillips e será candidato à Casa Branca pela primeira vez.

Republicanos

Donald Trump – Empresário e ex-presidente dos Estados Unidos. Trump foi eleito em 2018, derrotando Hillary Clinton e adotou uma política conservadora e liberal. Ele ainda foi alvo de ações que investigaram uma possível interferência russa nas eleições. É alvo de quatro processos criminais, entre eles o que investiga as invasões ao Capitólio no dia 20 de janeiro de 2021.

Ron DeSantis – Governador da Flórida e principal opositor de Trump nas eleições de 2024. Foi representante do estado na Câmara dos Representantes entre 2013 e 2018. Antes, foi da Marinha dos Estados Unidos e serviu como consultor jurídico do SEAL Team One.

Nikki Haley – Ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley também está nas primárias do partido Republicano para a disputa da Casa Branca. Ela foi a primeira mulher a governar o estado e serviu como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas entre 2017 e 2019. Antes, ela foi membro da Câmara dos Representantes entre 2005 e 2010.

Asa Hutchinson – Ex-governador do Arkansas, Hutchinson é advogado e foi procurador dos Estados Unidos no estado entre 1982 e 1985. Foi deputado entre 1997 e 2001, quando assumiu cargos no governo de George W. Bush.

Vivek Ramaswamy – Empresário e investidor, é fundador de uma farmacêutica e filho de imigrantes indianos. Se candidatará pela primeira vez na disputa pela Casa Branca.

Chris Christie – Ex-conselheiro de Trump na campanha de 2020, Christie foi governador de Nova Jersey entre 2010 e 2018, além de ter atuado como procurador das EUA no estado entre 2002 e 2008. É a segunda que Christie se candidata à Casa Branca. Em 2016, chegou a participar da primeira primária, em Iowa, mas desistiu após sua fraca votação em New Hampshire. Ele anunciou apoio à Trump cerca de 15 dias após sua desistência.

Além deles, outro que aparece por fora na corrida é Robert F. Kennedy, sobrinho do ex-presidente dos EUA, John Kennedy. Ele deverá ser o único candidato independente na concorrência pela Casa Branca.

Datas Importantes

15 de janeiro: Caucus do Partido Republicano em Iowa. Ao contrário das primárias, o caucus é uma reunião fechada com a divisão dos grupos que apoiam cada um dos candidatos. O pré-candidato com maior número de delegados vence a disputa no estado.

23 de janeiro: Primárias em New Hampshire. Nas primárias, ou prévias, os eleitores vão às urnas votarem nos candidatos que devem os representar nas eleições.

3 de fevereiro: Primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul

6 de fevereiro: Primárias do Partido Democrata em Nevada

8 de fevereiro: Caucus do Partido Republicano em Nevada

24 de fevereiro: Primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul

27 de fevereiro: Primárias em Michigan (No caso dos Republicanos, apenas uma parte dos delegados votarão)

5 de março: Super Terça – Votação nos estados de Alabama, Alasca (Partido Republicano), Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia e Utah.

19 de março: Primárias nos estados do Havaí (Partido Republicano), Georgia, Mississípi e Washington

4 de junho: Data final para escolha dos candidatos

15 a 18 de junho: Convenção do Partido Republicano em Wisconsin.

19 a 22 de agosto: Convenção do Partido Democrata em Chicago.

16 de setembro: Primeiro debate entre os candidatos à Casa Branca

1º de outubro: Segundo debate entre os candidatos à Casa Branca

9 de outubro: Terceiro debate entre os candidatos à Casa Branca

5 de novembro: Eleições

6 de janeiro de 2025: Proclamação do resultado oficial

20 de janeiro de 2025: Posse do novo presidente

Fonte: Internacional