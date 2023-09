ELEIÇÕES Prefeitura divulga locais de votação para escolha dos Conselheiros Tutelares de Porto Velho

Cerca de 350 agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias concluíram formação

A Prefeitura de Porto Velho realizou, nesta sexta-feira (1º), a cerimônia de conclusão do curso técnico do Programa Saúde com Agente, do qual participaram cerca de 350 agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O evento foi realizado no auditório da Faculdade São Lucas Educacional, com a participação dos alunos, preceptores e autoridades do município.

“Este é um curso de formação que teve a duração de um ano, e foi ministrado de forma presencial e on-line. Tivemos uma adesão muito boa, e isto vai trazer inúmeros benefícios para o Município, como maior qualidade da oferta dos atendimentos, mais compromisso com a saúde do cidadão, e o cumprimento de nosso plano de governo, que indica o investimento na qualificação dos profissionais. Só no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 3 mil profissionais da saúde foram qualificados”, disse Eliana Pasini, secretária municipal de Saúde.

O curso oferecido aos profissionais que atuam na rede municipal de Porto Velho iniciou em agosto de 2022 e teve duração de aproximadamente um ano. A capacitação integra o Projeto Saúde com Agente, do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A iniciativa visa melhorar a resolutividade dos serviços da Atenção Primária da capital.

“O principal objetivo da formação é a integração das ações do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias na atenção primária. As ações precisam permear a multiprofissionalidade da equipe, e este curso veio trazer ferramentas aos agentes para exercerem sua profissão. A base do curso foi o planejamento em saúde, desde lembrar dos instrumentos necessários na hora do atendimento, bem como a fundamentação teórica de todas as 26 disciplinas e parte prática, junto ao cidadão”, explicou a preceptora, Itaci Ferreira.

Para o novo técnico formado através do programa, Ricardo Alves Melo, a capacitação foi um meio de valorizar o importante papel dos agentes na educação, prevenção e no cuidado das pessoas. “O curso foi bastante gratificante, trouxe valorização ao nosso trabalho já que já que engrandece o nosso atendimento e conhecimento a ser passado aos moradores, que são os maiores beneficiários do programa”, falou o agente.

Através do projeto, 281 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 88 Agentes de Combate às Endemias (ACE), da zona urbana e rural de Porto Velho, concluíram a formação. Conforme o prefeito Hildon Chaves, novas qualificações serão ofertadas aos profissionais de saúde do município. “Hoje acontece a formação de quase 400 agentes, que a partir de agora são técnicos em suas especializações. Restam aproximadamente 300 técnicos que serão formados no ano que vem, para assim, levarmos mais qualidade aos nossos serviços”, disse o prefeito.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO