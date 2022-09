ELEIÇÕES 2022 – Marcos Rocha tenta esconder a corrupção, diz Léo

Desde 2019, que este Governo tem tido a visita de policiais com diversas Operações, e ainda tem o despautério de dizer que tudo não passa de fake news

O candidato ao governo de Rondônia pelo Podemos, Léo Moraes, garantiu que num governo sério e comprometido com a população não seria alvo de inúmeras operações, conforme vem ocorrendo no atual governo. “Embora ainda tenha ocorridos várias buscas e apreensão no palácio Madeira e nas casas de secretários, Marcos Rocha tenta jogar a sujeira para debaixo do tapete e mantém em cargos estratégicos auxiliares investigados”, criticou Léo.

Moraes relembra que entre as operações policiais, todas reprováveis, as investigações sobre supostos desvios na compra de testes para o covid é a mais revoltante por surrupiar recursos para o combate de uma pandemia que ceifou tantas vidas em Rondônia. “Somente nas Operações Polígrafo e a Dúctil foram desviados cerca de 20 milhões de reais dos cofres públicos”, lembrou.

Para Léo, enquanto os recursos eram malversados, as pessoas agonizam pela falta de falta de leitos, oxigênio, insumos, entre outras iniquidades. “Até o preço de um hospital adquirido na decretação da pandemia tem sido questionado nos meios imobiliários”, disse.

Outras operações de combate a supostos superfaturamentos, segundo Léo, demonstram a falta de zelo do atual chefe do executivo com o trato do dinheiro público. No DER há investigação sobre a compra de tubos com preços incompatíveis ao mercado, na Seduc não é diferente e, na Casa Civil, coração político do governo, o próprio secretário chegou a ser afastado após uma delação premiada de um empresário do ramo da publicidade. “Mais quatro anos com o coronel Rocha a frente do governo ninguém aguenta. precisamos que todas as investigações sejam concluídas para que os responsáveis, uma vez condenados, paguem pelos supostos desvios. Não podemos voltar a eleger quem promete combater a corrupção e faz vistas grossas aos malfeitos”, disse.