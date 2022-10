Coronel Marcos Rocha anuncia Programa de Atração de Indústrias (PAI) para Rondônia

O governo do Coronel Marcos Rocha reduziu o desemprego, colocando Rondônia em quinto lugar na taxa de melhor ocupação de mão de obra do país

O candidato à reeleição ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil 44), se comprometeu a dar um salto no desenvolvimento econômico de Rondônia com a criação do Programa de Atração de Indústrias (PAI) no segundo mandato como governador.

“Nós vamos inserir Rondônia no mapa da indústria nacional com a criação do Programa de Atração de novas Indústrias, que terá uma política agressiva de oferta de incentivos fiscais e desburocratização na emissão de licenças para atrair empresas que possam explorar as nossas potencialidades e criar cada vez mais oportunidades, empregos e geração de renda para todos os rondonienses”, declarou o candidato a reeleição.

O governo do Coronel Marcos Rocha reduziu o desemprego, colocando Rondônia em quinto lugar na taxa de melhor ocupação de mão de obra do país. Isso aconteceu em razão da abertura de mais de 81 mil novas empresas que garantiram mais oportunidades e renda à população. Rocha também foi responsável pela criação do Sistema de Outorga e Licenciamento Ambiental (Solar), que permitiu ao setor produtivo fazer as solicitações e acompanhamentos de licenças ambientais pelo computador ou celular, sem burocracia e de forma muito mais rápida.

“Nossa gestão facilitou a liberação de crédito para micro e pequenas empresas poderem ampliar ou aprimorarem os seus negócios e desburocratizamos a emissão de licenças. Estamos trabalhando por Rondônia, e se a população quiser e Deus me permitir, quero continuar esse trabalho para melhorar ainda mais o nosso estado e a vida das pessoas. Com a casa arrumada e sem a pandemia, vamos poder fazer tudo o que planejamos para Rondônia”, destaca o Coronel Marcos Rocha.

Propostas para o desenvolvimento Econômico

Além do PAI, Rocha também apresentou a Virada Empreendedora e o Banco de Talentos como propostas para seguir avançando no desenvolvimento de Rondônia.

Rocha destaca outras iniciativas que vão aquecer os negócios e oferecer mais qualidade de vida para a população. É o caso da Virada Empreendedora, que terá o objetivo de movimentar a cena dos negócios começando em Porto Velho e expandido para outros municípios. “Esse é um evento que também fortalece o turismo de negócios e o comércio das cidades que forem sediar a Virada Empreendedora. Ou seja, todo mundo ganha”, destaca o governador.

Já o Banco de Talentos terá um cadastro único para o governo e empresas disponibilizarem mais vagas de trabalho e formação profissional com base nas demandas do mercado. Outra proposta é desenvolver a economia criativa em parceria com a UNIR (Universidade Federal de Rondônia) e o IFRO (Instituto Federal de Rondônia). “O nosso governo vai fomentar eventos que promovam o talento e a criatividade dos nossos jovens e dos nossos artistas”.