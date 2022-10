Coronel Marcos Rocha em debate: “Vamos concluir os hospitais que Rondônia precisa e continuar avançando em todas as áreas” 

O Governador Coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição concorrendo com o número 44 do partido União Brasil, aproveitou seu tempo no debate da Rede Globo na noite desta quinta-feira, 27, para aprofundar em suas propostas de trabalho para sua próxima gestão, além de desmentir factóides criados pelo seu oponente com finalidade de prejudicar sua campanha de reeleição.



Em tempo oportuno, o Coronel Marcos Rocha foi enfático ao garantir que vai entregar à população o novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, bem como um hospital novo ao Vale do Jamari, situado no município de Ariquemes e com capacidade para atender de forma digna toda população.



Perguntado sobre sua próxima ação na educação, o Coronel Marcos Rocha disse que pretende ampliar suas ações municipalistas, aproximando cada vez mais o Governo do Estado dos municípios de modo que o Estado possa colaborar com a estruturação do vale-creche, que de acordo com o entendimento do Coronel Marcos Rocha, vai garantir às famílias locais adequados para deixar os filhos enquanto os pais trabalham.



Perguntado sobre suas ações voltadas à cultura, o Coronel Marcos Rocha destacou que em 2022, o Governo do Estado irá realizar o Circuito Rondon, que é um grande evento cultural feito especialmente às quadrilhas. O evento substitui extraordinariamente o Flor do Maracujá, que segundo Rocha, volta com tudo a partir de 2023. “Nosso projeto de melhoria na educação também prevê fomento da cultura no contraturno das aulas. Ou seja, os alunos passam mais tempo na escola, longe das ruas aprendendo o conteúdo tradicional, mas também tendo acesso à cultura e lazer”, disse.



Ao final do debate, o coronel Marcos Rocha agradeceu pela oportunidade de poder apresentar com mais detalhes suas propostas e ao mesmo tempo se defender dos ataques políticos que vem enfrentando de seu adversário. “Eu não vim aqui pra fazer combate, eu vim aqui pra fazer debate. Utilizei meu tempo para falar do que ainda quero fazer por Rondônia e principalmente pelo bem-estar das pessoas. Agradeço a todos pela atenção e espero que possam me dar o voto para continuar defendendo nossas famílias e nossa sociedade”, arrematou Rocha.

Compartilhe isso: Tweet