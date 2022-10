Coronel Marcos Rocha garante construção de hospitais e melhora no atendimento da saúde com informatização dos serviços

O governador de Rondônia e candidato à reeleição, Coronel Marcos Rocha do partido União Brasil (44), reafirmou o compromisso de construir hospitais em Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, São Francisco do Guaporé, além de modernizar os procedimentos e implantar programas para agilizar e melhorar os serviços de saúde em todo o Estado.

Marcos Rocha propôs ações que serão desenvolvidas a partir de janeiro de 2023. Investimentos públicos que terão o objetivo de descentralizar e reduzir a espera por atendimentos. “Com o fim da pandemia retomamos o nosso projeto de tirar a saúde da UTI”, disse o governador.

DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE – No plano de ampliar a cobertura de saúde estão iniciativas como a entrega de novos equipamentos hospitalares, reforma, melhorias e programas que vão zerar a fila de espera dos pacientes.

“Construiremos o Hospital de Urgência e Emergência em Ariquemes que irá atender também todo o Vale do Jamari. Vamos reformar e ampliar o Hospital Regional de Guajará-Mirim que já tem 80% das obras concluídas”, assegurou o governador.

O Coronel Marcos Rocha garantiu investimentos públicos na Capital. “Também vamos reformar e ampliar o Hospital Infantil Cosme e Damião, a Maternidade e Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e o Hospital Cemetron”, disse.

O novo governo vai entregar para a população o Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, com 399 leitos, 10 salas cirúrgicas, 60 leitos de UTI, enfermarias com três camas cada; sendo uma hemodinâmica, exames de radiografia convencional; ultrassonografia; tomografia; ressonância magnética; endoscopia; métodos gráficos e mobiliário clínico. Mais obras acontecerão como a construção da Unidade de Hematologia e Hemoterapia.

O Hospital Regional de São Francisco do Guaporé e o Barco Hospital para atender a população ribeirinha serão reformados. Ao mesmo tempo, novos profissionais de saúde serão contratados e chamados para compor as equipes de atendimento.

NOVOS PROGRAMAS – Rondônia contará também com outros programas que vão assegurar excelência e qualidade nos serviços para à população, inclusive com atendimento móvel para a área rural, assegurando integração da saúde estadual. É o caso da Caravana da Saúde.

“Levaremos a saúde as localidades mais remotas com as carretas da saúde, que são estruturas preparadas para atuar na prevenção a doenças e no acompanhamento da população”. Com a Maternidade Protegida será possível implementar centros especializados em atenção materna e infantil. O Estado vai assegurar Assistência Médica Ambulatorial (AMA’s).

O programa Abraço junto com as prefeituras vai acolher e implementar centros de tratamento para dependentes químicos. O compromisso com a saúde mental será mantido com o programa Viva, que irá construir centros para tratamento de transtornos mentais e deficientes (depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo).

O governo vai implantar o prontuário eletrônico para que os médicos tenham acesso ao histórico dos pacientes que ajudará identificar os problemas de saúde e decidir pelos tratamentos corretos. “Para melhorar o atendimento, vamos informatizar a saúde. O rondoniense terá todos os seus dados no prontuário eletrônico”, declarou o governador.

O Corujão da Saúde vai permitir zerar a fila de espera por cirurgias eletivas. O Coronel Marcos Rocha afirmou que a rede de saúde filantrópica e privada também será acionada para ajudar a acabar com o tempo de espera nas unidades de saúde. “Vamos fazer uma triagem na fila de espera para identificar as pendências que ainda existem, avaliar as prioridades e implementar o atendimento de espera. A informatização vai permitir separar filas por urgência e complexidade, dando mais agilidade na resolução dos casos”, garantiu o governador.

O QUE ROCHA FEZ PELA SAÚDE – Durante a pandemia da Covid-19 o Coronel Marcos Rocha focou os esforços do governo com o objetivo de salvar vidas. Agiu no atendimento rápido aos pacientes, na compra do hospital, no monitoramento da contaminação do vírus e na compra de vacinas. Também foram feitos investimentos na contratação de profissionais de saúde, compra de insumos e equipamentos médico-hospitalares e contratação de leitos.

O governador comprou o Hospital Regina Pacis para dar atendimento às famílias vítimas do coronavírus. “O passado serve para compreender o presente e construir o nosso futuro. É por isso, que quero seguir em frente e peço o voto da população para que possamos continuar avançando nas melhorias por Rondônia”, disse Rocha.