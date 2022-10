Coronel Marcos Rocha vai ampliar aplicativo Rede Rural para garantir segurança dos produtores rurais

Famílias que moram no campo em Rondônia, ganharam mais um reforço para proteção contra a violência. O candidato à reeleição ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, União Brasil (44), disse que o aplicativo Rede Rural já opera em duas cidades e será expandido para todo Estado.

O Rede Rural pode ser usado em aparelhos celulares por moradores da zona rural de Rondônia. Tecnologia que já funciona nas cidades de Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé, desde o último fim de semana. “Vimos o quanto é importante a união entre governo e prefeituras, tivemos bons resultados no nosso primeiro mandato e faremos mais no nosso segundo, com essa união quem é mais beneficiado é nossa população.” enfatizou o coronel Marcos Rocha.

O Rede Rural é interligado por satélite com os sistemas de comunicação das polícias. E quando moradores necessitam de proteção, basta acionar equipes da Polícia Militar pelo aplicativo instalado no próprio celular. Essa iniciativa da Secretaria de Justiça e Segurança Pública faz parte do Programa de Segurança Rural e do Plano Estratégico que integram o mapa de violência no campo e georreferenciamento para combater os crimes nas zonas rurais e proteger as famílias de agricultores.

“São grandes as ações direcionadas à Segurança Pública e devemos sempre garantir a proteção da nossa sociedade, essa ferramenta vai auxiliar com que o produtor rural possa ter um link direto com a PM, que saberá o que esse produtor tem em sua propriedade e assim vão dialogar, e se acontecer algo que fuja da normalidade, o morador da área rural pode acioná-los”, ressaltou, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Felipe Vital, Secretário de Estado da Segurança.