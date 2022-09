ELEIÇÕES 2022 – Expedito Junior reafirma seu compromisso com a melhoria dos distritos de Porto Velho

Porto Velho é uma área territorial considerável e é necessário esteio financeiro para que a Prefeitura possa atender dignamente à população



Expedito Junior, candidato ao senado federal, diz estar atento às necessidades da área rural de Porto Velho. Para Junior, a capital possui regiões distantes e necessita de mais atenção das autoridades. “Os distritos de Porto Velho carecem de toda infraestrutura e somente com a união da bancada federal é possível carrear recursos para estas carências”.



Expedito disse que existe uma real necessidade de ter um apoio maior para os pequenos produtores que moram nas regiões distritais, pois estas famílias rurais também são responsáveis pela economia estadual com geração de emprego e renda ligados à agricultura familiar. “O pequeno produtor leva comida para o rondoniense, gera renda para sua família e movimenta o comércio. Viabilizar melhorias nas regiões distantes do perímetro urbano da capital é nossa responsabilidade”, comenta.



Junior lembra que esta carência não atinge somente locais distantes, na capital, é preciso melhorar a questão do fornecimento da água potável e o saneamento. Embora haja um processo para contratação de empresa de saneamento, através de uma Parceria Público Privado, é urgente a municipalidade dar mais transparência nos debates para que optemos pela melhor forma de contratação. “Serei um senador parceiro de Porto Velho”, garantiu Expedito.