Em Rondônia, MP Eleitoral acompanhou de perto a votação no domingo (2), por meio de fiscalizações nas seções

O objetivo da iniciativa foi garantir a regularidade do pleito

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral e das Promotorias Eleitorais, em Rondônia, realizou fiscalização nos locais de votação, no primeiro turno das Eleições 2022, ocorrido no último domingo (2). Foram fiscalizadas seções eleitorais em todo o estado, garantindo-se a normalidade do processo eleitoral.

Segundo o procurador regional Eleitoral Bruno Rodrigues Chaves as eleições ocorreram com tranquilidade, com registro de ocorrências mínimas. Na sessão solene ocorrida no dia da eleição, o procurador ainda ressaltou e elogiou os trabalhos da Justiça Eleitoral, por seus juízes/as, voluntários/as e servidores/as, para o sucesso da votação.

Bruno Chaves também registrou o comprometimento da população do estado com a regularidade das eleições. O Ministério Público Eleitoral atuou por meio de procuradores/as, promotores/as eleitorais e servidores/as e contou, em Porto Velho e em Ji-Paraná, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no desenvolvimento das suas atividades de fiscalização.

Assessoria de Comunicação