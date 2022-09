Energisa monta plano especial de atuação para o dia das eleições

Manutenção preventiva, ampliação de equipes e monitoramento em tempo real estão entre as estratégias para garantir que não falte energia nos locais de votação

A Energisa montou plano especial de atuação para garantir que não falte energia nos locais de votação no primeiro turno das eleições, que ocorre e m 02 de outubro. As ações de manutenção preventiva, ampliação de equipes e monitoramento em tempo real cobrem mais de 4 mil seções eleitoras distribuídas nos 52 municípios do estado. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cerca de 1,2 milhões de eleitores estão aptos a votar.

O gerente de Operações da Energisa em Rondônia, Carlos Alexandre de Oliveira, conta que o planejamento contou com a vistoria de 2 mil quilômetros de circuitos que fornecem eletricidade para os locais de votação visando identificar a necessidade de manutenção preventiva. “Como, por exemplo, a necessidade de substituição de algum componente como isolador ou cabo, ou até mesmo a poda de árvores que estejam próximas aos cabos. Dessa forma, diminuímos a possibilidade de faltar energia no momento da votação”, explicou.

A quantidade de equipes de manutenção de plantão também será ampliada e ficará a postos em pontos estratégicos para atender rapidamente qualquer ocorrência. Tudo será monitorado em tempo real no Centro de Operações Integrado da Energisa, localizado na capital, que vai manter canal direto de contato com os eletricistas nas ruas, call center e Tribunal Regional Eleitoral. “Do Centro de Operações temos uma visão geral do sistema elétrico do estado e podemos direcionar melhor os recursos. Até mesmo o clima será monitorado em tempo real para ajustarmos a estratégia de atuação, caso um temporal ocorra”, afirmou.

Oliveira lembra que as redes de energia são suscetíveis a ocorrências de falta de energia provocadas por fatores externos não previsíveis como, por exemplo, colisões de veículos contra postes, queimadas, pipas e até a intervenção por pessoas não autorizadas em fios de energia. Por isso, reforça a importância de a população observar os limites de velocidade das ruas, não realizar queimadas ou soltar pipas próximo as redes elétricas.

