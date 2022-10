Investimentos e fomento à Educação Profissional avançam no Cone Sul, na gestão do coronel Marcos Rocha

A ampliação de salas de aula, construções e reforma geral em escolas têm sido fortalecidas nos últimos anos, no setor de Educação em Vilhena e demais cidades da região do Cone Sul. Fortalecidas pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, as ações avançam com mais estruturação para escolas estaduais, entregas de equipamentos e materiais pedagógicos, com objetivo de beneficiar diretamente a população.

O coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição pelo União Brasil (44) garantiu mais estruturação para escolas estaduais do Cone Sul, com entregas de equipamentos e materiais pedagógicos por meio do chamado “Caminhão da Felicidade”. Enquanto isso, na área de Educação Profissional, o projeto “Educação Sobre Rodas” possibilitou a formação profissionalizante pelo curso de Imagem Pessoal, inicialmente em Vilhena, tendo 280 matrículas realizadas.

No município vilhenense, as obras de infraestrutura em nove escolas estaduais deram uma nova roupagem à qualidade do ensino. A cidade tem mais de R$ 1 milhão investidos, a exemplo da construção de salas de aula na Escola Maria Arlete e na Escola Paulo Freire, com construção de banheiros, troca de pisos, pintura geral e serviços no Centro de Educação de Jovens e Adultos – Ceeja e na Escola Professor Luiz Carlos; e existem mais obras em andamento nas instituições de ensino a serem executadas.

Para o coronel Marcos Rocha, tanto a educação regular quanto a profissional devem-se ao trabalho de exatidão no tocante à busca de proporcionar mais dignidade na preparação dos cidadãos. “As ações do nosso trabalho se estendem não só para Vilhena, mas para Cerejeiras, Chupinguaia, Cabixi, Colorado do Oeste e Pimenteiras, cidades que compõem a região. E queremos muito que estas ações continuem promovendo conforto, segurança e qualidade de vida para todos”, declarou o governador.