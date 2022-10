Mega reunião em Ariquemes mostra força do candidato à reeleição pelo União Brasil Coronel Rocha

Acompanhado da Prefeita de Ariquemes Carla Redano (União Brasil), o Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Alex Redano (Republicano), prestigiou na noite desta segunda-feira 24 a mega reunião do em Ariquemes do Governador e candidato à reeleição Coronel Marcos Rocha 44. Presentes ainda na reunião os deputado federal eleito Fernando Máximo (União Brasil).

Alex Redano agradeceu a presença dos colaboradores e amigos que estão abraçados nessa campanha na semana final, para Redano essa é a hora de unir forças e mostrar que Rondônia está no caminho certo. “Nosso Estado tem um governo municipalista, que olha para todos os 52 municípios e distritos, sem distinção de partidos, sabemos o que o Governo do Coronel Marcos Rocha fez por Rondônia em plena pandemia, inclusive para Ariquemes, que graças a esse governo hoje temos 20 leitos de UTIs que atende todo o Vale do Jamari”. Frisou o presidente.

A prefeita Carla Redano (União Brasil) falou da importância das ações desse governo no município de Ariquemes. “O que temos para dizer é gratidão, gratidão ao governador Coronel Marcos Rocha e toda sua equipe que não mediram esforços para garantir que os recursos chegassem em nossa cidade, a exemplo disso é o polo moveleiro, que esperou por um asfalto de qualidade por mais de 30 anos, agora todo o bairro está recebendo em parceria com a prefeitura de Ariquemes, que entrou com a drenagem como contrapartida”. Agradeceu.

O governador enalteceu o apoio da população do Vale do Jamari, que sabe da verdade e do trabalho que o Estado tem feito por Rondônia. Nossa missão é garantir que todos os Municípios sejam assistidos, que toda a população desse Estado continue sendo beneficiada no que precisar, e isso estamos fazendo com muita dedicação, sabemos que passamos por uma terrível pandemia que assolou Rondônia, o Brasil e o Mundo.

Mas mesmo assim não paramos, ao invés de um hospital de lona, adquirimos um hospital de concreto, que hoje pode atender todo o Estado, sabemos que não foi fácil, mas também não desistimos e graças ao apoio da população, dos servidores desse Estado e , hoje nosso Estado está com as contas no Azul, garantindo que nosso estado possa atender bem a população desses 52 municípios, pontuou o Governador.