MUDANÇA: TRE trocou duas urnas que apresentaram problemas em Rondônia

No primeiro balanço sobre o processo de votação em Rondônia, o presidente do TRE, desembargador Paulo Kiyochi Mori e a coordenadora de segurança, Lia Maria, explicaram que de um total de 4.197 urnas em todo o estado, 11 apresentaram problemas, mas somente duas foram trocadas.

O pleito segue dentro da normalidade e do que era esperado, de acordo com as autoridades