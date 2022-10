Novo Horizonte do Oeste recebe programa de eficiência energética da Energisa  

Eleito no último dia dois para o cargo de deputado estadual, o vice-prefeito de Cacoal manifestou nesta semana apoio ao candidato ao governo Marcos Rogério (PL), e já na quinta-feira participou de ações de campanha na Região do Café.

O trabalho continua ao longo do final de semana, e se estenderá até as eleições do dia 30.

Na quinta-feira 13 Cássio acompanhou Rogério em agenda nas cidades de Ministro Andreazza, Castanheira, Novo Horizonte e São Felipe do Oeste, participando de caminhada e interação direta com a comunidade. Já nesta sexta-feira 14 Cássio coordena um “adesivaço” em Cacoal, a partir das 15hs30m.

“É a melhor alternativa para o Estado de Rondônia, e estaremos junto com Marcos Rogério dando suporte à sua gestão na Assembleia Legislativa, trabalhando pelo bem-estar do povo rondoniense a partir do próximo ano”, destaca o deputado eleito.