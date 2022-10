RO deu a Bolsonaro a segunda maior votação no segundo turno

O estado do Acre foi a unidade federativa onde mais cidadãos deixaram de ir às urnas no segundo turno das eleições 2022, com taxa de 28,41% de abstenção, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, vem o Amapá, com 27,17% de abstenção, e Rondônia, com 24,68%.

Mesmo sem disputa de segundo turno para governador, o Distrito Federal foi a UF com maior comparecimento de pessoas, proporcionalmente, com índice de abstenção de 16,72%.

Ao todo, 12 estados tiveram eleições também para governador, além do duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência. Veja a lista completa de governadores eleitos no segundo turno.