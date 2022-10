Rondoniense foi o que menos votou, sendo “campeão” em abstenção nas eleições 2022

O campeão de votos, no Vale do Jamari, para deputado estadual nessas eleições em Rondônia é o atual presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que foi candidato à reeleição e obteve votos. Ele foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo e o mais votado para estadual, entre os mais de 400 postulantes a uma das 24 cadeiras no Parlamento Estadual.

“Só tenho que agradecer a Deus, minha família, meus amigos e apoiadores por essa grande vitória, fruto de muito trabalho e de muita entrega de toda a nossa equipe. Fico muito feliz e surpreso até com essa votação maravilhosa, que nos dá ainda mais responsabilidade para seguir trabalhando por nossa população”, disse Redano, que comemorou junto com apoiadores nas ruas de Ariquemes a sua grande vitória.

Quem é Alex Redano

Alex Mendonça Alex é natural de Ramilândia, Paraná, chegando em Rondônia com sete anos. Filho de Jaime Mendonça Alves e Mercia Redano, ele passou a utilizar o sobrenome da mãe quando começou a ministrar cursos de modelo e manequim e a proferir palestras. Buscou capacitação e trabalhou 12 anos com cursos de modelos, palestras, bailes, shows de acrobacia de motos e outros eventos. Levou diversos artistas para Ariquemes, como. Isso lhe garantiu popularidade em toda a região de Ariquemes, tanto que nos anos 2000 se envolveu na política, e em 2004 se candidatou a vereador, sendo eleito com 600 votos, foi o mais votado de sua coligação.

Passou a se dedicar inteiramente à política, trabalhando, especialmente, com projetos sociais. Em 2008 foi reeleito, com 900 votos. Em 2012, mais uma reeleição para vereador, com 1.312 votos. Com a credibilidade em alta, em 2014 se elegeu deputado estadual com 9.272 votos. Ocupou o cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, coisa rara em se tratando de deputado que estava no primeiro mandato. Alex Redano levou muitos recursos para Ariquemes e a grande região do Vale do Jamari. Em 2019, foi reeleito com 13.233 votos e na sequência da posse, foi eleito, com 24 votos para ocupar o mandato de Presidente da Assembleia Legislativa no biênio 2021/2022.