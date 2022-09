Saúde está um caos e precisa de ações rápidas, segundo Léo

orredores lotados, chão servindo de maca próximo ao necrotério, pessoas alojadas junto às lixeiras, esta é a realidade da saúde pública de Rondônia

O candidato ao governo pelo Podemos, Léo Moraes, afirmou que a população está cansada com tantas farsas sobre a saúde pública do estado. Segundo Léo, há anos que a população carece de atendimento humano nas unidades de saúde. “Corredores lotados de pacientes, chão servindo de maca próximo ao necrotério, pessoas alojadas junto às lixeiras, esta é a realidade que a população de Rondônia passa ao buscar atendimento médico no único Pronto – Socorro do estado”, expõe Léo.

Léo Moraes afirma que a saúde está um caos na capital e no interior. A saída, de acordo com o candidato, é investir na descentralização com unidades em Ariquemes, Guajará, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Além da imediata construção do Heuro na capital. “O governo regozijou-se por ter adquirido um hospital de campanha durante a pandemia. Ora, milhões foram destinados pelo governo federal para o combate à pandemia. Este hospital ainda foi insuficiente para salvar vidas do coronavírus. Com os mesmos recursos um governo competente faria muito mais e é em razão da falta de gestão atualmente que coloco meu nome para ser um governador humano, rápido e trabalhador. Virtudes escassas neste coronel”, criticou Léo.

A corrupção na compra de insumos para o combate à covid também foi alvo crítica das críticas do candidato do Podemos. “Vou auditar todos os processos relacionados com a covid – 19, não apenas aqueles que foram alvos das operações da Polícia Federal. Vamos analisar todos porque foram feitos sob o regime especial”, avisou.