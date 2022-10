TRE vai retotalizar votos para deputado estadual em Rondônia

Pedro Fernandes iniciou a semana agradecendo apoiadores e eleitores pelo apoio ao projeto que busca um espaço para fazer mais pelo estado de Rondônia

Com quase 11 mil votos, o ex-prefeito de Cujubim por dois mandatos, Pedro Fernandes (PTB), foi eleito deputado estadual por Rondônia. Devido ao ótimo trabalho que realizou e deixou em execução como prefeito, Pedro saiu de seu município com quase 4 mil votos.

Pedro Fernandes iniciou a semana agradecendo apoiadores e eleitores pelo apoio ao projeto que busca um espaço para fazer mais pelo estado de Rondônia. “Agradeço por cada pessoa que confiou a mim esta oportunidade de seguir fazendo mais pelas pessoas. Antes de ser prefeito eu já atuava ajudando pessoas e agora, como deputado estadual, poderei ampliar para ações maiores e para outros municípios”, frisa.

O agora deputado eleito, salienta que suas origens na região fortaleceram muito o projeto. “Fui criado nas ruas de Ariquemes, por onde vendi banana para ajudar a sustentar minha família. Hoje, minha mãe e meus oito irmãos residem aqui e em municípios vizinhos. Pelo fato de ser alguém com raízes fortes com a região, adquiri a confiança das pessoas de bem, conquistando votos na maior parte do Estado. Foram 46 municípios que me garantiram esta votação. Isso reforça o compromisso de ser um deputado municipalista, que estará na estrada, concedendo apoio aos prefeitos, atendendo as necessidades locais e sem sombra de dúvidas, legislando por todo estado de Rondônia”, finaliza.