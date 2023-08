Programação está incluída no Calendário Anual de Eventos do município

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), vai realizar a 5ª edição do tão aguardado Festival de Praia de Fortaleza do Abunã, nos dias 1º, 2 e 3 de setembro deste ano. A realização visa a promoção da localidade com suas belezas naturais, seu currículo histórico e sua gastronomia, em dias de lazer e entretenimento.

O distrito de Fortaleza do Abunã é revestido de um forte apelo de envolvimento onde ressalta-se para os visitantes a privilegiada localização em vasta área verde cercada de belezas naturais, além da atmosfera pacata do lugar. O evento realizado uma vez a cada ano é muito aguardado pelas populações dos distritos do eixo da BR na Ponta do Abunã e até do vizinho estado do Acre.

Todos acorrem para o festival onde desfrutam de três dias de lazer e entretenimento em meio à natureza e ambiente acolhedor. O Festival que é contemplado no Calendário Anual de Eventos do Município, firma-se como um dos mais atraentes eventos socioculturais fora da capital.

A equipe da Fundação Cultural está trabalhando para garantir que o Festival de Praia de Fortaleza do Abunã seja revestido como exitosa e acolhedora realização e para isso, foram previamente realizadas visitas técnicas ao local com a comunidade e reuniões com diversas secretarias municipais e estaduais, como Semusb, Semusa, Emdur, SMD, Defesa Civil e Sema. Essas ações fazem parte da estratégia e planejamento para assegurar que o evento seja uma excelente experiência e vivência turística e de lazer para todos.

Com a premissa de promover a cultura, melhorar a qualidade de vida da população e estimular o turismo e a economia da região, o Festival de Praia apresentará uma gama de apresentações culturais, coordenadas pela Fundação Cultural.

A Funcultural convida a população de Porto Velho e regiões próximas a se unirem a esse projeto, ressaltando que Festival de Praia é uma ação e espaço propício para a difusão da cultura, a promoção do lazer e bem-estar.

