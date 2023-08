ELEIÇÕESLotus publica lista de devolutivas da avaliação psicológica no processo de escolha dos conselheiros tutelares de Porto Velho

Lista pode ser acessada no link disposto para pesquisa

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Especial Eleitoral comunicam que a Lotus Medicina e Segurança do Trabalho publicou na terça-feira (29), a lista de candidatos que receberam devolutiva (pedido de recurso) da avaliação psicológica do 3º Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho.

O cronograma segue o que determina a Resolução n.º 243 de 20 de julho de 2023:

– Homologação de candidatura para o Pleito Eleitoral: 31/08/23

– Publicação de resolução da propaganda eleitoral: 31/08/23

– Reunião com as candidaturas homologadas: 1/09/23

– Propaganda eleitoral: 1/09 a 30/09/23

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. É regido pelo edital n.º 1/2023.

O telefone para mais informações é o (69) 98473-4098.

Texto: Adaides Batista

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO