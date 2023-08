ELEIÇÕESProva de conhecimento para os candidatos a conselheiros tutelares de Porto Velho será neste domingo (6) na Fimca

Portões serão abertos às 7h45 e fechados às 8h45 para a realização da prova a partir das 9h

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho (CMDCA/Porto Velho), vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), informa que, conforme a Resolução Nº 244 de 2 de agosto de 2023, a prova de conhecimento do 3º Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho será realizada neste domingo (6).

A prova será realizada no Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), à rua das Araras, 241, bairro Eldorado, em Porto Velho, com duração de três horas, com início às 9h e término às 12h.

Os portões serão abertos às 7h45 e fechados, impreterivelmente, às 8h45, horário oficial de Porto Velho. Não será permitida, sob hipótese alguma, a entrada do candidato no local de realização da prova, após o fechamento dos portões, estando o candidato eliminado do Processo de Escolha.

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova de conhecimento, observado o horário de abertura e fechamento dos portões, munidos de:

a) Documento de identidade original, preferencialmente aquele utilizado no ato de sua inscrição;

b) Caneta esferográfica na cor azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente.

Todas as orientações sobre a prova de conhecimento constam na Resolução Nº 244 de 2 de agosto de 2023. O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e 1º Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho, é regido pelo edital Nº 1/2023.

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento de direitos e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, bem como orientar a construção da política municipal de atendimento a crianças e adolescentes.

O telefone para mais informações é o (69) 98473-4098.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO