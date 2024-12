Eliana curte domingo de piscina com a filha caçula Manuela: ‘mariapassanafrente’

Duda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, de 17, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, curtiu um passeio diferente com o namorado.

Os dois foram andar de kart, neste sábado (14), e a influenciadora se divertiu com o look do casal, um tipo de segunda pele e touca ninja, que ficam por baixo da roupa e do capacete.