Eliana faz clique raríssimo e exibe shape trincado: ‘Entrando no clima das férias’

O Rei foi a única apresentação da noite e o público já lotava desde cedo o aterro da Praia de Iracema, com público de meio milhão de pessoas, incluindo a cantora Luísa Sonza, que subiu ao palco com o Rei e distribuiu flores aos fãs, como é tradição do artista. No local foi montada uma megaestrutura que espera receber cerca de 2 milhões de turistas e cearenses nos três dias de festa.

A loira apareceu no final do show, quando ele tradicionalmente oferece rosas à plateia e ainda ganhou uma das mãos do cantor. Ela ficou em êxtase e não escondeu a emoção ao comemorar junto com o público.

Luísa está no Ceará desde quinta e se apresentará neste sábado (30), no aterro da Praia de Iracema. A festa segue até domingo (31), com mais de 20 artistas nacionais e locais.