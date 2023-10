Em Alto Alegre dos Parecis, Ezequiel Neiva firma compromissos para atender escolas, associação de idosos e para a aquisição de tubos armcos

Acompanhado dos vereadores Isaias Jovino, Marinho da 80 e Joelson Flor da Serra, o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) cumpriu extensa agenda no município de Alto Alegre dos Parecis, onde firmou compromissos para melhorar a infraestrutura da escola municipal Fernando Sabino e do Educandário Paulo Freire. O parlamentar ainda assegurou investimento para a Associação dos Idosos A Vida Não Para, e ainda garantiu recursos para a aquisição de bueiros armcos (tubos metálicos) As demandas também foram solicitadas pelo vice-prefeito Edilson Pereira dos Santos.

Wiveslando Neiva, secretário de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri) também participou da agenda, como parte de uma programação que feito de visita aos municípios, a fim de conhecer de perto a realidade dos produtores.

Educação

Para a Escola Fernando Sabino, localizada no distrito de Flor da Serra, o deputado firmou compromisso para a compra de 23 centrais de ar, cinco computadores e cinco impressoras, atendendo pedido dos vereadores Isaias, Marino e Joelson. Ezequiel Neiva também atenderá o Educandário Paulo Freire com a aquisição de centrais de ar e equipamentos e informática, solicitação do vereador Isaías Jovino. Neiva destacou a importância de investir na melhoria da infraestrutura das escolas.

“Temos certeza que os investimentos proporcionarão um ambiente melhor para o aprendizado para as crianças e para o trabalho dos profissionais da educação”, acrescentou Neiva ao frisar que as temperaturas estão cada vez mais altas e que um ambiente climatizado contribuirá com o processo de aprendizagem dos alunos.

Social

Ezequiel Neiva também destinará recurso para a Associação dos Idosos A Vida Não Para. O investimento solicitado pelo vereador Isaías Jovino é para a aquisição de equipamentos de fisioterapia. “Vamos trabalhar para a liberação do investimento que contribuirá com a melhoria da qualidade de vida dos idosos que tanto precisam”, afirmou.

Infraestrutura

Outro compromisso assegurado pelo deputado Ezequiel Neiva foi para a compra de tubos armcos a fim de eliminar pontes velhas de madeira no município, visando estradas melhores para o escoamento da produção e o transporte escolar. O pedido foi realizado pelo vereador Joelson Flor da Serra.

Investimentos

O vice-prefeito Edilson Pereira dos Santos frisou que Ezequiel Neiva tem sido grande parceiro de Alto Alegre. Disse que o deputado já realizou ao município a entrega de uma caçamba, destinou investimento para a regularização fundiária urbana, assegurando documentos dos lotes para os donos dos terrenos na cidade, além de diversos bueiros armcos para a eliminação de pontes no setor rural.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO