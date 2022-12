Em Berlim, aquário gigante estoura e peixes exóticos caem em avenida

Reprodução – 16.12.2022 Imagem mostra aquário gigante antes e depois do vidro estourar

Na manhã desta sexta-feira (16), o vidro de um aquário gigante estourou, em Berlim , na Alemanha , e parte dos mais de 1.500 peixes que viviam no tanque se espalharam pelo lobby do hotel e uma avenida movimentada do centro da capital alemã.

O AquaDom , que reivindicava o título de maior do mundo, comportava cerca de um milhão de litros de água. De acordo com polícia local, com o acidente, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade pelos estilhaços do vidro. Não há informações sobre mais vítimas.

Localizado no bairro de Mitte – um dos mais movimentados do Centro de Berlim – o aquário ficava dentro de um hotel na avenida Bundesstrabe em um complexo que também abriga um museu, lojas e restaurantes.

Após o acidente, além dos peixes que se espalharam pelo local, destroços também tomaram conta do espaço e invadiram a avenida que fica na frente do complexo, que foi interditada. As equipes de emergência avaliam os danos casados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo