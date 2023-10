Em Brasília, Ismael Crispin e Lebrão discutem o impacto da PEC 47/2023 para o futuro de Rondônia

Em agenda em Brasília, o deputado Ismael Crispin (Sem Partido) esteve com o deputado Federal José Eurípedes Clemente (União Brasil), mais conhecido como “Lebrão”, para discutir uma questão que tem sido crucial para o norte do país: a PEC 47/2023.

Segundo Ismael, esta Proposta de Emenda à Constituição, se aprovada, poderá trazer uma significativa transformação para os servidores públicos, policiais (civis e militares) e outros profissionais que estiveram vinculados à administração dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá, Roraima e Rondônia, especialmente durante a primeira década de sua formação. A proposta visa incluí-los em um “quadro em extinção” da administração federal.

Ismael Crispin, que já se mostrou preocupado com o desenvolvimento e autonomia do estado em debates anteriores, pontuou o impacto significativo da PEC na economia de Rondônia. “Estamos falando de uma medida que terá um impacto direto na economia de Rondônia, além de proporcionar a garantia de estabilidade que esses servidores do antigo território federal merecem. Para muitos, isso significa uma esperança de segurança e estabilidade em suas carreiras após décadas de serviço”, explicou.

O destino da PEC 47/2023 está atualmente nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), que decidirá o caminho que esta proposta seguirá no legislativo.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO