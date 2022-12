Em Cacoal, Ismael Crispin assina ordem de serviço e acaba com espera de mais de 30 anos

No final da tarde desta terça-feira (20), o deputado Ismael Crispin esteve no município de Cacoal, acompanhado do prefeito, Adailton Furia, do vice-prefeito e deputado diplomado Cassio Gois e dos vereadores Magnilson Mota, Toninho, Luiz Fritz e do secretário de Obras, Paulo Pimentel, para assinatura da ordem de serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no bairro Industrial.

Segundo Ismael Crispin, o investimento realizado no bairro será de R$ 919 mil e contrapartida do município. As ruas contempladas serão a Machado de Assis, Presidente Bernardes, Flamengo e Travessa D.

“Essa é uma das obras mais esperadas pelos moradores do bairro Industrial e não estamos falando só de melhorias na infraestrutura, estamos falando de mais saúde, qualidade de vida, condições de trafegabilidade e segurança. A obra está prevista para iniciar na primeira semana de janeiro e em parceria com o vereador Magnilson Mota, que foi o autor da provocação desta demanda, vamos acompanhar de perto essas obras, para transformar de vez a vida dos moradores que anseiam por essa pavimentação há mais de 30 anos”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar