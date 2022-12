Em carta, Castillo chama nova presidente do Peru de ‘usurpadora’

PR/Peru – 05.12.2022 Ex-presidente do Peru Pedro Castillo

Nesta segunda-feira (12), o ex-presidente do Peru Pedro Castillo disse estar “no momento mais difícil” de seu governo e que está sendo “humilhado” e “maltratado”. Na última semana, Castillo foi preso e deposto após tentar fechar o Congresso do país .

Nas redes sociais, o ex-mandatário chamou nova presidente do Peru, Dina Boluarte — sua antiga vice —, de “usurpadora”.

…humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. (2/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Na carta manuscrita, Castillo pediu uma assembleia constituinte imediata e que a população não caia “no jogo sujo” de Boluarte , que propôs a antecipação das eleições gerais.

Lo dicho recientemente por UNA USURPADORA no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. ¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata! (4/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Veja a carta na íntegra:

“Caro grande e paciente povo peruano: Eu, Pedro Castillo, a mesma pessoa que se elegeu há 16 meses, para servir como presidente constitucional da República. Os falo no momento mais difícil do meu governo, humilhado, incomunicável, maltratado e sequestrado, mas ainda vestido com a vossa confiança e luta, com a majestade do povo soberano, mas também infundidos com o espírito glorioso dos nossos antepassados.

Os falo para reiterar que sou incondicionalmente fiel ao mandato popular e constitucional que ostensivamente detenho como Presidente, e não renunciarei nem abandonarei as minhas altas e sagradas funções.

O que foi dito recentemente por uma usurpadora não passa do mesmo ranho e baba da direita golpista.

Portanto, o povo não deve cair no jogo sujo das novas eleições.

Chega de abuso! Assembleia Constituinte agora! Liberdade imediata!”

Impeachment e prisão

Pedro Castillo se dirigia à Embaixada do México no momento em que foi preso, na tarde do último dia 7 , de acordo com relatório policial feito sobre o caso. Castillo foi deposto e detido após tentar fechar o Congresso e anunciar “estado de emergência” em todo o país .

Em discurso televisionado , Castillo disse que iria dissolver “temporariamente” o Congresso, instaurar governo de emergência excepcional e convocar eleições para um novo Congresso . Ele também afirmou que elaboraria uma nova Constituição em até nove meses, estabeleceria um governo temporário de exceção, iria impor um toque de recolher entre 22h e 04h e exigir devolução ao Estado de armas ilegais, sob pena de prisão .

Mais tarde, o Congresso aprovou o impeachment de Pedro Castillo por “incapacidade moral” de continuar no posto.

À noite, o ex-presidente foi transferido para a sede da Direção de Operações Especiais da Polícia (Diroes) , uma unidade de elite da Polícia Nacional, localizada em Lima.

Após cerimônia no mesmo dia — pouco mais de duas horas após a votação que afastou Castillo —, a vice, Dina Boluarte, assumiu como a nova presidente do país .

A advogada de 60 anos é a primeira mulher presidente do Peru e a sexta pessoa a ocupar o cargo desde março de 2018. Ela ficará no cargo até julho de 2026.

Fonte: IG Mundo