Em cerimônia de posse dos deputados estaduais, Governo de Rondônia destaca a importância da união entre Poderes para progresso do Estado 

Na sessão solene de posse dos 24 deputados estaduais, realizada na quarta-feira (1), em uma casa de eventos em Porto Velho, o Governo de Rondônia destacou o compromisso de união com os Poderes para avançar ainda mais no progresso do Estado e na promoção de qualidade de vida para a população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, agradeceu a Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO) pelo apoio nos últimos quatro anos às ações governamentais, que resultaram em obras e serviços que atenderam às necessidades da população, e reforçou a importância da união dos Poderes em prol de um futuro ainda mais próspero para a sociedade rondoniense.

“É importante ter um trabalho harmonioso entre os Poderes, pois mesmo com as dificuldades de anos de pandemia, tivemos muitas vitórias, por meio dessa união em prol da população. Desejo que Deus abençoe a todos para que possamos assistir a população com um trabalho honesto e honrado, sendo úteis de verdade para fortalecer o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil”, destacou o governador durante a solenidade.

Marcos Rocha ressaltou ainda o compromisso de um trabalho alinhado com o Governo Federal e com os 52 municípios para benefício da população.

A 11ª Legislatura é composta por 13 parlamentares eleitos e 11 parlamentares reeleitos, no pleito de outubro de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual reeleito Alex Redano, considerou ter sido a harmonia dos Poderes o ponto forte do desenvolvimento de Rondônia nos últimos anos e reforçou o pedido de união na nova legislatura.