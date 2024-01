Em duas semanas “Operação 360” realiza mais de mil abordagens com o emprego do CICC móvel

Com 14 dias de execução, a Operação 360 tem gerado resultados satisfatórios, garantindo a segurança dos cidadãos que residem nas imediações do Conjunto Habitacional Popular, situado na zonal sul de Porto Velho. O emprego do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel – CICC móvel, recurso que contém diversas tecnologias para pronto emprego dos agentes de segurança do Estado. A Operação 360 é integrada, e engloba policiais militares, penais e civis, além das equipes de gerências da Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania (Sesdec).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a aquisição do CICC Móvel e das demais tecnologias de videomonitoramento empregadas no âmbito da segurança pública do Estado, visa proporcionar mais segurança ao cidadão, combater o crime organizado e ampliar as condições de trabalho para os policiais.

RESULTADOS PARCIAIS

A Operação 360 com o emprego do CICC móvel totaliza até esta sexta-feira, 26, mais de 1.200 abordagens a pessoas e 1.158 em veículos. Arma de fogo e foragido da justiça também constam na estatística de resultados da Operação, além do flagrante de tráfico de drogas pelo serviço de videomonitoramento do CICC Móvel e infrações de trânsito. Até o presente momento, foram empregados mais de 300 policiais e 90 viaturas.

Segundo o Secretário da Segurança Pública, Felipe Vital, o uso da política de Comando e Controle móvel no Estado está surgindo como uma estratégia diferenciada para garantir mais eficiência nas Operações Policiais. “Estamos desenvolvendo mais essa estratégia na segurança pública, considerando os diversos cases de sucesso que percebemos em alguns entes federativos. Não podemos abrir mão da tecnologia para combater o crime”, afirmou.

