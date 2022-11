Em jogaço com grandes gols e reviravoltas, Sérvia e Camarões ficam no empate

A Sérvia abriu 3 a 1 no placar, mas incentivou a reação de Camarões

Aboubakar entrou no segundo tempo e mudou a partida com um gol e uma assistência

Na sexta, a Sérvia faz duelo europeu com a Suíça enquanto Camarões tenta bater o Brasil

Camarões 3 x 3 Sérvia

Gols : Jean-Charles Castelletto (28 minutos do 1º tempo), Vincent Aboubakar (18 minutos do 2º tempo) e Choupo-Moting (23 minutos do 2º tempo); Strahinja Pavlovic (45 minutos do 1º tempo), Sergej Milinkovic-Savic (47 minutos do 1º tempo) e Aleksandar Mitrovic (7 minutos do 2º tempo)

O duelo entre Camarões e Sérvia teve tudo de melhor que a Copa do Mundo FIFA pode proporcionar: golaços, reviravoltas no marcador, herói saindo do banco de reservas, intensidade máxima e diversas chances para ambos os lados. No fim, um placar que reflete o que foi uma das melhores partidas até aqui da competição: empate em 3 a 3 nesta segunda-feira.

Com o resultado, os dois países somam seus primeiros pontos e vão para a última rodada ainda com chance de classificar no Qatar.

Na próxima sexta-feira, os serviços encaram a Suíça enquanto os camaroneses enfrentam o Brasil para encerrar o Grupo G. Os dois confrontos acontecem no mesmo horário.

Momento chave

A Sérvia começou com tudo e teve duas chances para abrir o placar com Mitrovic, uma delas acertando o trave. Aos poucos, Camarões se soltou e, em cobrança de escanteio, pulou à frente com Castelletto aproveitando o desvio no primeiro pau. Os serviços demoraram a se recompor, mas a reação veio nos acréscimos e foi fulminante. Pavlovic deixou tudo igual também por cima e Milinkovic-Savic virou depois de tabela e finalização no canto.

No retorno do intervalo, nada de refresco para os camaroneses: após linda troca de passes, Mitrovic recebeu sozinho na área e empurrou para as redes. Foi, então, que a entrada de Aboubakar trouxe os africanos de volta ao jogo. O atacante do Al-Nassr sofreu em golaço de cobertura e, na sequência, cruzou para Choupo-Moting empatar mais uma vez e selar o resultado.

Essa é a primeira vez na história que Camarões marca três gols em um jogo da Copa do Mundo.