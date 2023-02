Em jogo emocionante, Corinthians empata com Palmeiras em 2 a 2 na Neo Química Arena

O Corinthians voltou a campo na noite desta quinta-feira (16) para enfrentar o Palmeiras, pela 9ª rodada do Paulistão Sicredi 2023, na Neo Química Arena. Em uma grande partida, na qual as duas equipes tiveram um bom volume de jogo, o Timão ficou no empate, com placar de 2 a 2.

Mesmo com uma forte chuva que castigou a região de Itaquera durante quase toda a partida, o Time do Povo foi valente e buscou o empate após tomar a virada do rival. Róger Guedes e Gil fizeram os gols pelo Alvinegro. Com o resultado, o Corinthians somou 15 pontos e se mantém líder do grupo C da competição.

Escalação

O técnico Fernando Lázaro escalou o Timão com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo: Romero e Fausto Vera. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Maycon, Caetano, Paulinho, Giovane, Matheus Araújo, Balbuena e Du Queiroz.

Primeiro tempo

No primeiro lance da partida, o Timão foi ao ataque. Giuliano chutou de fora da área, a bola desviou e foi para fora. Primeiro escanteio do jogo.

O Time do Povo foi novamente ao ataque aos três minutos: Fagner chegou à linha de fundo e cruzou para Yuri Alberto. O camisa 9, bem marcado, não conseguiu finalizar; bom início do Alvinegro.

Gol do Corinthians!! Aos oito minutos, Yuri Alberto recebeu de Giuliano e fez o passe para Renato Augusto no meio da área. O meia segurou a bola e serviu Róger Guedes. O camisa 10, pela esquerda, chutou para o fundo das redes, 1 a 0!

Após o gol, uma chuva torrencial começou a cair na Neo Química Arena. O jogo ficou um pouco mais truncado devido ao gramado mais pesado pelo o excesso de água. Mesmo com a enorme quantidade de chuva que caiu em poucos minutos, o gramado da Casa do Povo se manteve com boa qualidade.

Aos 17 minutos, o Palmeiras tentou responder em uma cobrança de escanteio: em cabeçada de Gustavo Gómez, o zagueiro adversário mandou para fora. No minuto 23, Rony tentou de bicicleta, mas Cássio fez uma defesa segura.

O Palmeiras foi ao ataque mais uma vez: aos 29 minutos, Raphael Veiga chutou de dentro da área, mas Cássio ficou com a bola novamente.

Mais uma chegada do Corinthians! Aos 36 minutos, Adson dominou e deixou com Renato Augusto. O camisa 8 chegou chutando, a bola ia na gaveta, mas o goleiro Weverton fez uma grande defesa. Na jogada seguinte, foi a vez de Giuliano testar o goleiro adversário: após um chute forte, Weverton rebateu a bola para a lateral.

Aos 39 minutos, em uma saída errada do Palmeiras, Murilo tentou recuar para Weverton e quase fez contra. O goleiro palmeirense teve que correr muito para evitar o gol.

No minuto 42, o Palmeiras chegou ao empate: Raphael Veiga levantou na área e Rony cabeceou para o gol, 1 a 1.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo.

No último lance do primeiro tempo, Fagner fez uma excelente jogada pela direita e levou a bola para a entrada da área. O camisa 23 chutou para o gol e Weverton fez outra boa defesa.

Segundo tempo

O Corinthians iniciou o segundo tempo com uma mudança: saiu Adson e entrou Romero.

Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Palmeiras foi ao ataque e conseguiu algumas jogadas perigosas. Aos sete minutos, em cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Rony cabeceou e colocou o adversário à frente no placar, 2 a 1.

O Timão tentou a resposta logo na sequência: aos nove, Renato Augusto chutou de fora da área, a bola desviou na zaga, dando escanteio ao Alvinegro.

Aos 22 minutos, o Timão teve uma falta para bater: Róger Guedes cobrou e a bola bateu na barreira. Dois minutos depois, Renato Augusto teve oportunidade. O camisa 8 chutou de esquerda e Weverton mandou para escanteio.

Aos 24 minutos, mais uma alteração do Time do Povo: saiu Roni e entrou Fausto Vera.

Outra chance do Coringão, aos 31 minutos: após uma boa jogada de Renato Augusto, Róger Guedes chutou e Weverton defendeu.

Gol do Corinthians!!! Em cobrança de escanteio, aos 32 minutos, Giuliano cruzou na área. Gil, de primeira, bateu e empatou a partida, 2 a 2.



Gil também marcou gol no Derby. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

A torcida inflamou após o gol e o Corinthians passou a pressionar mais o adversário. Renato Augusto fazia boas jogadas pelo lado esquerdo do campo.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo. O Corinthians ainda tentou, mas esbarrou na defesa adversária.

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo neste domingo (19), pela 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2023, para encarar o Mirassol na Neo Química Arena, às 18h30.

Fonte: Agência Esporte