Em meio à forte seca, Conab distribui 50 mil cestas de alimentos para pequenos agricultores do Amazonas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irá oferecer suporte às famílias de agricultores afetados pela grave seca no estado do Amazonas. Em colaboração com os esforços do governo federal na região, a Conab reforçará o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a distribuição de cestas de alimentos no estado do Amazonas.

O presidente da Conab, Edegar Pretto, destacou: “O governo federal está trabalhando em todo o país para atender às necessidades, proporcionando apoio às pessoas e municípios afetados por desastres climáticos.”

Pretto está acompanhado pelo diretor de Operações e Abastecimento, Thiago dos Santos, e faz parte da comitiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) que se encontra no Amazonas. Em Manaus, eles participaram de uma reunião com o ministro Paulo Teixeira (MDA) e o governador do Amazonas, Wilson Lima.

A Conab dobrará os recursos destinados à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar no Amazonas, por meio do PAA, na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). Essa ação é financiada com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Aproximadamente 50 mil cestas de alimentos serão entregues ao estado em parceria com o MDS e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O cronograma de distribuição, previsto para novembro e dezembro, está em processo de organização e será divulgado em breve, de acordo com a coordenação interministerial e as condições logísticas da região.

