Em minidesfile de carnaval, Sabrina Sato distribui rosas ao público: ‘De calhambeque’

Sucesso nas redes sociais, a influenciadora e atriz Juju Teófilo está pronta para estrear o musical natalino “A Christmas Carol”, em São Paulo. Esta é a segunda vez que a pequena estrela integra o elenco do espetáculo, dirigido por Fernanda Chamma. A primeira apresentação aconteceu em 2022, com sucesso. Este ano, a estreia acontece no dia 8 de dezembro, com apresentações no Teatro Procópio Ferreira. “Eu estou super feliz pela oportunidade de, mais uma vez, estar nesse musical com grandes artistas. Tenho aprendido muito e voltar aos palcos é incrível”, diz Juju.

Inspirada no texto clássico do inglês Charles Dickens (1812-1870), a peça é uma adaptação de Miguel Falabella, que interpreta o avarento Ebenezer Scrooge na produção. Já Juju viverá a encantadora Doroty Miranda. “Ela é uma garotinha de família humilde e seu pai trabalha para o velho Ebenezer”, conta ela.

Desde que se mudou do Ceará para a capital paulista, Juju tem caminhado em direção ao seu maior sonho: ser atriz e cantora. Estudiosa e dedicada, ela conta com o amparo dos pais. “Uma vez ouvir dizer que para conquistar seus sonhos é preciso de muita dedicação e coragem… e eu sou muito corajosa! Quando estou no palco me sinto realizada e feliz”, declara.

Somando mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora entrega que o musical veio para coroar um momento muito importante de sua vida. Tomada pela temática natalina, ela não teria melhor presente para escolher. “Tenho muito mais para agradecer do que pedir”, diz a fofa Juju.

Ingressos – https://bileto.sympla.com.br/event/87889/d/221532