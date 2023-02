Em noite inspirada de Hulk, galo goleia e se mantém invicto no Mineirão

Em noite de casa cheia, o Galo venceu o Democrata de Sete Lagoas por 3 a 0 nesta quarta-feira (08.02), na Arena Independência. O time segue com 100% de aproveitamento e é o líder isolado do grupo A do Campeonato Mineiro, com 12 pontos em quatro jogos.

Hulk, duas vezes, e Paulinho foram os autores dos gols atleticanos. O técnico Eduardo Coudet apresentou duas novidades. O lateral-direito Mariano fez sua primeira partida em 2023 e começou entre os titulares. No segundo tempo, ele deu lugar ao jovem Vitor Gabriel. O garoto, de 16 anos, atuou pela primeira vez na carreira no time principal do Galo.

O jogo

A primeira finalização foi do Democrata. No minuto inicial do jogo, Barba chutou forte do meio-de-campo, com efeito, e a bola saiu pelo lado esquerdo do gol de Everson.

Depois disso, o Atlético assumiu o controle da posse de bola e pressionou o adversário. Aos 13 minutos, Hulk abriu o marcador. Ele cobrou falta da intermediária e o goleiro Gustavo Silva não alcançou: 1 a 0 para o Galo!

Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Bruno Fuchs subiu e cabeceou rumo ao gol. A bola foi para fora. O goleiro Gustavo Silva fez boa defesa aos 25, espalmando após finalização de Dodô.

O técnico do Democrata, Paulinho Guará, fez a primeira alteração em seu time aos 26 minutos. Juliano saiu contundido e Thiago Ribeiro entrou em seu lugar.



Foto: Clube Atlético Mineiro/Pedro Souza

Aos 31, Hulk tocou para Paulinho finalizar. O goleiro Gustavo Silva espalmou e Marcão chutou a escanteio.

Mais gols

Um minuto depois, Allan sofreu falta na meia-lua. Hulk cobrou aos 34 e fez o segundo gol do Galo na noite: 2 a 0!

Ainda no primeiro tempo, o Atlético ampliou o marcador. Aos 47, Pedrinho tocou para Patrick na entrada da área. Ele serviu para Paulinho finalizar e fazer 3 a 0 para o Galo.

Segundo tempo

O técnico Eduardo Coudet fez uma alteração no time para o segundo tempo. Vitor Gabriel entrou na lateral-direita no lugar de Mariano.

Aos seis minutos, Paulinho Guará promoveu mudança no Democrata-SL: Gustavo Crecci saiu e Lucas entrou.

O Galo chutou pela primeira vez aos oito minutos, com Paulinho. A bola foi para fora. Aos nove, Hulk subiu até a área pela direita e tocou para Patrick, que chutou. A defesa adversária interceptou e mandou a escanteio.

Aos 17, Coudet fez duas substituições: Igor Gomes e Hyoran entraram nos lugares de Pedrinho e Patrick, respectivamente.

O atacante Paulinho entrou na área do Democrata-SL em velocidade pela esquerda aos 21 minutos e chutou para fora.

O Galo manteve o predomínio ofensivo e aos 25 Paulinho pegou sobra de ataque de Hulk e chutou para defesa de Gustavo Silva. Eduardo Coudet tirou Paulinho e colocou Vargas em campo aos 27 minutos.

Na sequência, quem mudou foi Paulinho Guará, do Democrata: Diogo, Felipe Muranga e Khawhan entraram nos lugares de Jorge Henrique, Rodney e Gustavo Aguiar, respectivamente.

Aos 31, foi a vez do técnico atleticano promover mais uma mudança. Ademir substituiu Allan.

O Galo teve boas chances nos minutos finais. Aos 42, Vargas finalizou de calcanhar. Ademir ficou com a sobra e a defesa do Democrata interceptou novamente. Aos 45, quem chutou foi Hyoran, mas o goleiro Gustavo Silva espalmou.

Próximo jogo

O Galo volta a campo na próxima segunda-feira (13), contra o Cruzeiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, será às 20h.

Público: 21.216 pessoas

Renda: R$ 507.430,70

Árbitro: Wanderson Alves de Souza (CBF/MG)

Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (CBF/MG)

Árbitro Assistente 2: Pablo Almeida da Costa (CBF/MG)

Quarto Árbitro: Erik Giovanni Fernandes (FMF)

Inspetor: Renato Cardoso Conceição

Árbitro de Vídeo VAR: Emerson de Almeida Ferreira (CBF/MG)

AVAR 1: Frederico Soares Vilarinho (CBF/MG)

Observador de VAR: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (CBF/MG)

Fonte: Agência Esporte